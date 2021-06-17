1098克拉「世界第三大鑽石」出土　點燃波札那疫後希望

▲波札那是非洲最大鑽石生產國，產量佔全球25%。（圖／翻攝自德比斯瓦納官方臉書）

實習記者徐于文／綜合外電報導

鑽石公司德比斯瓦納（Debswana）近日宣布，旗下礦場在波札那（Botswanna）發現一顆1098克拉鑽石，這顆尚未命名鑽石長達7.3公分、寬5.2公分、厚2.7公分，是目前紀錄的「全球第三大鑽石」，帶給受疫情重創的波札那極大希望，而波札那在疫情前是非洲最大鑽石生產國，產量佔全球25%。

「德比斯瓦納」代表阿姆特朗（Lynette Armstrong）指出，據初步分析，這顆鑽石是目前全球第三大，也是該公司50多年以來發現最大的鑽石，目前尚未決定出售管道。

▲世界第三大鑽石。（圖／翻攝自德比斯瓦納官方臉書）

據英國《衛報》，阿姆特朗16日將鑽石交給總統馬西西（Mokgweetsi Masisi），她強調，這顆罕見鑽石對於波札爾與其鑽石產業「意義非凡」，能夠「帶給一個疫情下掙扎的國家希望。」

礦產部長穆阿吉（Lefoko Moagi）激動表示，這顆鑽石是在6月1日發現，微妙時間點帶給受疫情重創的波札那鑽石產業極大希望。

這顆1098克拉鑽石是全球第三大，僅次1905年在南非發現的2106克拉「卡利南」鑽石，與2015年同樣在波札那發現的1109克拉「拉羅那」鑽石。

德比斯瓦納公司是由波札那政府與英美戴比爾斯（De Beers）共同投資，旗下4座鑽石礦每年原石產量高達3300萬克拉，隨著全球鑽石市場逐漸開放，德比斯瓦納預計在2021年將鑽石產量提高38%，達到疫情前的2300萬克拉產量。