南韓60歲↑打首劑疫苗「預防效果84%」　7月起開放混打AZ輝瑞

▲ 南韓醫療工作者接種第2劑新冠疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓接受第一劑疫苗總人數突破1400萬大關，據統計，60歲以上接種首劑疫苗2周後的預防效果為84%，預防死亡率達100%。衛生機構17日表示，計畫7月起陸續開放18歲至59歲一般民眾施打，允許部分群體接受混打疫苗以提高效果。

韓聯社報導，自從疫苗接種在今年2月26日展開以來，醫院及療養機構相關人員的確診數持續下降，從2月下旬至3月初約為5.6%，3月中旬則是2.2%，到了3月下旬至4月初則是2%；換算下來，降幅超過50%。

新冠疫苗預防接種推進團17日表示，60歲以上族群接種第一劑新冠疫苗2周後的感染預防效果達84%，預防死亡率達到100%。依照疫苗種類來看，AZ疫苗預防效果為78.9%，輝瑞疫苗則是86.6%。

▲南韓疫苗接種自今年2月26日啟動，優先開放第一線醫療工作者及高危險族群施打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

疾病管制暨預防中心（KDCA）17日表示，作為疫苗接種推廣的一部分，政府計畫自7月起陸續開放18歲至59歲的2200萬名一般民眾施打，包括7月下旬開放50多歲國人接種，接著到8月中旬開放18歲至49歲者施打。

南韓政府證實，AZ、輝瑞、莫德納及嬌生等4家製藥公司總計1000萬劑疫苗將會在7月運抵南韓。

KDCA進一步表示，7月起允許部分群體混打AZ及輝瑞疫苗，以提高效果，也就是4月接種第一劑AZ疫苗者可打輝瑞疫苗當作第2劑，但這並非強迫，第2劑若想繼續打AZ疫苗也可以。文中說明，混打疫苗政策部分原因可能與AZ疫苗延遲交貨有關。

▼南韓政府敦促國人要在指定開放期間內施打疫苗，讓全國能在11月前達成群體免疫的目標。（圖／達志影像／美聯社）

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