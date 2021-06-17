快訊／高雄前今日戲院拆9米高牆倒塌毀3屋！5個月前災難片重演

▲高雄市新興區同愛街再次發生大樓外牆倒塌，總共有3戶受損 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／高雄報導

發生在今年1月28日高雄市同愛街35巷的倒塌案件，又重演了！17日下午2點半左右，之前倒塌的同樣一棟大樓因為拆除作業不慎，後方大約3層樓高的外牆倒塌、壓毀對面3戶住戶外牆，還好沒有人受傷，警方正在現場管制當中。目前現場市府工務局到場，依建築法84條相關規定勒令停工並裁處，另現場工程廢棄物已由施工廠商調派車輛清運。

▲高雄市新興區同愛街再次發生大樓外牆倒塌，總共有3戶受損 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧這起驚悚的意外，1月28日下午4點36分消防局獲報，位在八德二路、同愛街一棟5樓建築物突然坍塌，消防局人員抵達現場，發現為今日戲院外牆倒塌，地上滿是水泥碎石，帆布及鋼架也倒塌在地，初步了解，現場並無人員受困，警消目正協助現場疏散，記者目擊一名老翁坐著輪椅從家門逃離，警消急忙詢問有無受傷，所幸老翁說「沒事！」，不過仍驚魂未定。老翁表示，事發當時完全不知道狀況，只聽到「蹦！」一聲，屋內還有兒子正在洗澡，最後還好沒事。

後來1月29日高雄市工務局鑑定後發現位於八德二路和同愛街的前今日戲院外牆應聲倒下，共有4戶21人受影響。鑑定結果判定「建物有危險之虞」，工務局已命其停止使用，由緊急評估人員判定有危險應暫時停止使用，故現場張貼黃單標記，但沒想到事隔5個月進行拆除又發生坍塌。

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