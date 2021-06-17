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IKEA、聯想都是苦主！280億貨物還卡在長賜輪...全球1860廠商衰爆

▲▼長賜號擱淺，運河當局求償金額下降。（圖／路透）

▲長賜號上的貨物總價約10億美金（約新台幣280億）。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

「長賜號」（Ever Given）3月卡住埃及蘇伊士運河後，遭蘇伊士運河管理局（SCA）扣留，並索賠5.5億美元（約新台幣168億元），但和船東雙方在賠償金額遲遲無法達成共識，因此長賜號仍被扣留在原地，連同船上總價值約10億美元（約新台幣280億）的貨物也卡在船上，其中包括IKEA、聯想都是受影響。

綜合外媒報導，埃及法院扣押了船上的1萬8300個貨櫃，SCA更向長賜號的日本船東「日本正榮汽船公司」求償9.16億美元（約新台幣256億元），來賠償該船對運河阻塞所造成的損失，不過經過船東估算貨輪上貨物總成本後，求償金額也已經降至5.5億美元（約新台幣168億元），但船東仍只願意支付1.5億美元的賠償金（約新台幣41億元），雙方談不攏。


▲▼怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

▲長賜輪事件的賠償案尚未有結果。（圖／路透）

CNN指出，船上裝載的貨物、共約1860家廠商被迫忍受船東和SCA曠日費時的法律鬥爭，像IKEA、聯想等大公司均對外表示，的確有貨物在船上，但目前正想辦法拿回卡在船上的貨物，並拒絕透露更多細節；不過這樣的情況對小公司造成極大衝擊，英國自行車製造商 Pearson 1860 、可穿式毯子製造商Snuggy等規模較小的公司都有訂單在船上。

Pearson 1860 董事長威爾（Will Pearson）向CNN透露，他們公司在長賜號上有超過10萬美元（約新台幣280萬元）價值的商品，「我們不指望在今年要看到這些庫存貨，雖然都有投保運輸險，但我們猜大概要幾個月甚至幾年都沒有希望可以看到。」他也指出，日本正榮汽船公司、長榮和SCA似乎一直在轉移責任和保險糾紛。

更慘的是英國小型家電公司EasyEquipment ，他們並未幫船上價值約10萬美元的冰箱投保海上保險，而這些冰箱本應該在5月份新冠肺炎限制放寬前到貨送到餐廳手上，EasyEquipment的CEO表示，「我們不僅失去這筆重要訂單的所有利潤，更影響了希望在解除限制後重新開幕的餐廳業務。」

▲▼ 長賜號,長賜輪,長榮。（圖／達志影像／美聯社）

▲長賜號至今仍停泊在埃及國境內。（圖／達志影像／美聯社）

Snuggy則是剛成立2年的小公司，創始人傑克（Jack Griffiths）透露，船上有約55萬美元（約新台幣1500萬元）的商品，但他們每年只會出兩次大訂單，就是為了能夠讓訂貨的人度過冬天，而長賜號的問題給公司帶來了嚴重的資金問題，「我們沒有被告知任何事情、完全無能為力、被蒙在鼓裡，這並不是大部分新企業能夠克服的障礙。」

除了上述廠商外，許多廠商也氣憤投訴，法律訴訟持續進行，但他們對產品的狀態卻一無所知，且還被排除在談判之外；甚至根據一項稱為「共同海損」的海商法原則，這些廠商可能被迫要付款，因為該原則要求航程中的各方在發生損失時按比例共同分攤成本。

報導指出，由於貨物延宕、談判過程不明朗、市場早已流失等問題，不少公司都已經直接放棄船上的貨物，對此海事求償諮詢組織（NAU Pte）的經理賈根納（Mathu Jagannath）則表示，埃及當局和日本正榮汽船公司務必要把船上廠商的損失考慮在內，否則訴訟時間拖得越久，損失則越大。

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