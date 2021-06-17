快訊／不延了！日本宣布：沖繩以外「9地區」準時解除緊急事態！

▲除了沖繩以外的9個地區將準時解除緊急事態宣言。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本針對東京、大阪等10個都道府縣發布緊急事態宣言，預計將於20日解禁，然而疫情仍未緩解，緊急事態是否再度延長，也備受關注。日本政府稍早正式決定，除了沖繩以外，其餘9個都道府縣將按時解除緊急事態，其中北海道、東京、愛知、大阪、兵庫、京都以及福岡等7個地區將會改實施「防止蔓延等重點措施」直到7月11日。

根據《日本放送協會》報導，日本政府有意按時解除除了沖繩以外的9個地區的緊急事態宣言，經濟再生擔當大臣西村康稔17日上午出席由流行傳染病專家組成的「基本對策方針分科會」時提及相關政策，並向專家諮詢意見。除此之外，20日解除緊急事態的9個地區中，北海道、東京、愛知、大阪、兵庫、京都以及福岡等7個都道府縣直到7月11日為止，將實施「防止蔓延等重點措施」。

▲日本新冠肺炎疫情稍有趨緩，外出人流明顯增加。（圖／路透）



針對7個地區改實施「防止蔓延等重點措施」一事，西村康稔表示，「各指標都已經降到第三階段之下，目前也能看到醫療體系的負擔開始減輕。但是由於外出人流有增加傾向，為了防止因變種病毒造成疫情反撲，因此有必要持續採取強硬的措施。」

此外，由於沖繩當地的醫療資源仍然緊繃，因此決定將緊急事態宣言延長至7月11日。

西村康稔表示，未來政策也將針對疫情變動，進行滾動式調整，如果疫情真的發生反撲，不排除再度發布緊急事態宣言或防止蔓延等重點措施。厚生勞動大臣田村憲久提到，東京的新增確診案例有成長趨勢，其中年輕族群的染疫情況有增加的徵兆，非常令人擔心，呼籲民眾務必多加注意防疫。

日本政府17日於當地時間下午5時（台灣時間下午4時）召開對策本部會議，正式拍板解禁一案，首相菅義偉稍晚也會召開記者會對外說明。

2支$2880！ 飛利浦「潔淨音波震動牙刷」清潔超有感