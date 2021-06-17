臉書6／22推出自有Podcast平台！　聽眾可「自行二創」分享

▲臉書將正式推出自有Podcast。（圖／FB）

記者劉亭／綜合編譯

為了更牢牢地抓住使用者，臉書（Facebook）不斷進行各種嘗試，5月剛推出類似Clubhouse的直播語音房間「Live Audio Rooms」（現場廣播包廂）。根據外媒報導，臉書將在6月22日正式進攻Podcast市場。

根據「THE VERGE」報導，臉書將在下周推出自家的podcast產品，目前已開始寄信給各粉絲專頁，聽眾可以從自己喜歡的節目當中擷取片段，自行進行二次創作，並於臉書上進行分享。目前該功能在美國推出，台灣是否會跟進還未知。

節目創作者可以利用RSS與臉書連結，之後可以自動上架節目內容到臉書，並且出現在「podcast」頁籤上，功能目前只開放給部分粉絲專頁，但隨著臉書陸續寄信給許多粉絲專頁，預計之後參與者的數量也會逐漸增加。

▲臉書希望使用者不離開APP可以獲得所有需求。（圖／FB）

播客若選擇要在臉書上架，必須選擇加入該平台的服務條款，目前條款內容是一般標準協議，對平台上podcast節目沒有明確限制，但特別的是它包含授予臉書「製作衍生作品」的權力。

播客在臉書上發表節目之後，可以決定是否啟用影音片段，讓聽眾可以自由創作最長1分鐘的影片，藉此達到增加能見度和參與度的目的，讓內容可以打破同溫層，分享到播客之外的圈子，讓節目被更多人看到。

臉書近日不斷進軍耳朵經濟，創辦人馬克祖克伯15日剛剛舉辦美國首次現場廣播包廂。除此之外，臉書4月也宣布，將進行一項名為Soundbite的短影音功能，類似語音版的抖音，可以讓讀者自行編輯各種趣事、笑話等，提供讀者一個「口袋裡的錄音室」。

目前有許多播客透過臉書和聽眾們對話，並且進行節目推廣，臉書可能希望藉由節目直接發布在平台上，可以增加用戶的黏著度，讓他們不要使用別的軟體；也有可能在Spotify推出獨家節目和廣告後，臉書也跟上腳步，看見podcast廣告的潛力。