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以為只是胃痛！老闆娘做生意病倒「送醫才知染疫」　確診隔日死亡

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲該名女子過去一周出現胃痛的狀況，但以為是舊疾並未就醫，直到身體難忍不適，送醫才知染疫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞新冠疫情至今尚未平息，過去一週單日確診量在5000例至6000例之間徘徊。位在距離首都吉隆坡不遠處的沙登，當地一間麵攤老闆娘胃痛長達一星期，以為舊疾不以為意，照常開店做生意，沒想到最後身體不適就醫才知染疫，最終搶救不治離世。

中國報報導，該名女子與丈夫共同經營麵攤做生意，儘管過去一周出現胃痛的狀況，但不以為意，家人也認定可能是舊疾並未就醫，照常做生意。到了12日這天，夫妻倆如常開店營業，但她的身體不適，幫忙開店後便返回車上休息。只不過到了當日上午10時許，她的丈夫驚覺狀況不對，立刻要求孩子送她到醫院做檢查。

根據丈夫的說法，一家人13日接到院方告知妻子感染新冠的事實，沒想到隔日就接到老婆搶救不治的消息，懷疑是她外出採買時感染新冠。

行動黨無拉港消毒隊隊長李凱鳴透露，現已知孩子染疫，死者丈夫檢測結果呈現陰性，呼籲過去這星期與死者有過密切接觸的人自行接受篩檢並即刻展開隔離。

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