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影／緬軍燒村200房秒化灰燼　濃煙烈火遭NASA衛星偵測

▲▼緬甸村莊大火。（圖／路透） 

▲當地村民隔日返家，火勢仍蔓延。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

緬甸中部一座村莊16日遭大火焚燒，當地村民指控，軍方安全部隊與示威者爆發衝突，事後竟朝村莊縱火，造成至少2名老人不幸死亡、逾200戶民房燒成灰燼，軍方國營媒體卻反駁指控，大火是由「恐怖份子」引發，與軍政府無直接關係。

據《路透社》報導，緬甸馬圭省（Magway）約800村民的金馬村（Kin Ma）15日晚間發生大火，大多村民當下逃離家園，躲藏附近樹林，而16日返家查看時，發現全村只剩約30棟民房，其餘200棟被燒成灰燼，火勢之大更足以被美國航空航太總署（NASA）衛星偵測，時間紀錄為15日晚間9時52分。

國營緬甸國家電視台（MRTV）卻報導，金馬村起火歸咎於40名「恐怖份子」，並非軍政府所致，反政府媒體「刻意敗壞軍方名聲」。軍方安全部隊也否認縱火，甚至將火災歸咎少數民族羅興亞人（Rohingya）。

路透社無法獨立核實起火原因，軍方發言人也拒絕對此置評。

居民拍下的照片顯示，整座村莊瀰漫煙霧，白色餘燼也在地面持續燃燒，燒焦木板、金屬板、磚塊、鍋子散落全村，只剩幾棵大樹沒有倒下。

▲▼緬甸村莊大火。（圖／路透）

▲大火近乎夷平整座村莊。（圖／路透）

一名協助疏散志工表示，2名年邁遇難者來不及逃離家中，不幸被大火燒死，村民在隔日返家時，發現死者屍體。

英國駐緬大使查格（Dan Chugg）在推特發出聲明，「緬甸軍方燒毀馬圭省整座村莊，殺害無辜長者，再度顯明，軍方無視人命，犯下的可怕罪行。」

西方國家大力譴責軍政府武力鎮壓示威者行為，但聯合國與「東南亞國家聯盟」遲遲無法採取聯合立場，向軍方領導人施壓。據人道組織「政治犯援助協會」，軍政府已殺害約865名平民，不過軍方對死亡數字仍持異議。

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