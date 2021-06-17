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為防疫叫兒子別回家！　8旬翁陳屍2個月才被發現...家中堆滿泡麵

▲▼老人，老男人，滄桑，背影，老人背影。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲大阪一名老翁因疫情關係，讓兒子先不要回家，怎知卻孤獨死在家中。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎在日本持續蔓延，然而受到疫情影響，當局呼籲民眾減少跨縣市的移動，卻也意外加劇「孤獨死」的問題與危險性。根據統計，光是在大阪市內，2020年一年內就有1300人孤獨死，較2019年高出10%。大阪府更有一名獨居的8旬老翁，在疫情爆發之初就叮囑兒子「新冠肺炎很可怕，先不要回家」，怎知3月卻被發現陳屍家中，死亡時間長達2個月。

根據《讀賣新聞》報導，除了減少跨縣市移動，在疫情之下，民生委員與社工進行守望關懷的比例也被迫降低，更因此引發了孤獨死逐漸嚴重的問題。一名80多歲的前拉麵店老闆獨自一人住在大阪府枚方市，平時雖與2個兒子分開居住，但在疫情之前兒子都會返鄉探親。

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲光是大阪市的孤獨死人數，2020年就比前一年還要多出10%。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

老翁在2020年春天疫情爆發後，便直接叮囑兒子「新冠肺炎太可怕了，先不要回家。」隨後便足不出戶，整天待在家中，為了減少被感染的機會，老翁還購買了大量的衛生紙與泡麵。然而該名老翁3月18日卻被發現陳屍於自家2樓的臥室內，死因不明，被發現時死亡時間已經有2個月了。

警方到場後發現，老翁的家裡有超過30袋的衛生紙，廚房內更是囤積了包含泡麵在內超過10箱的食物。

同樣在大阪府的吹田市則有一名59歲的獨居男子在家孤獨死，3月6日才被發現。據悉，當時他死亡已經超過半年。

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