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洗葡萄別用拔的！　專家傳授「果肉不腐爛」關鍵一步驟

▲▼葡萄。（圖／農糧署提供）

▲農委會指出，吃葡萄前要注意別用拔的或剪破果皮，否則會很容易腐爛。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

葡萄正當季，農糧署表示，該果富含大量葡萄糖及果糖，容易被人體吸收，迅速轉化為熱量，幫助恢復體力、消除疲勞提升免疫力及對病毒的抵抗力。至於買回家的葡萄要如何清洗？農委會傳授最關鍵的一步驟，及延長保存的方法，千萬不可以拔梗，否則留下一個洞，果肉會容易腐爛。

農委會指出，吃葡萄之前記得用剪刀「從果梗連接處剪下」，注意別用拔的或剪破果皮，否則葡萄會很容易腐爛。清洗部分 只要用清水沖洗即可，不用把果粉搓掉，因為成熟的果粒，外面有一層天然的果粉，完整的果粉，是優質葡萄的重要指標，而完熟的果粒是紫黑色的，不會殘留藥斑，果粒大小勻稱，單果粒約在10公克以上最佳，和上等且安全的葡萄。最後把洗過的葡萄充分瀝乾後，用保鮮盒或密封袋密封放到冰箱冷藏即可。

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農糧署說明，國內葡萄面積約2800公頃，年產量約9萬7千公噸，主要產區包括彰化、台中、苗栗及南投等地，栽培管理技術獨步全球，全年皆可生產葡萄，近年輔導農友搭建溫室設施可在冬季防風保溫，生產3至5月早春葡萄，另其他產區採用一年二收模式生產6至8月生產夏果及12至1月冬果，有效分散產期，並輔導農友搭配套袋防止有害生物危害，生產產銷履歷驗證葡萄，果品衛生安全。

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