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南韓241人接種疫苗後死亡　輝瑞比AZ還多！不良反應占0.33%

▲▼南韓已突破1300萬人接種第1劑新冠疫苗，圖為慶尚南道昌原市一名男子接種嬌生疫苗。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓接種疫苗後的死亡通報案例中，輝瑞占最多數。（圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

南韓目前開放AZ、輝瑞以及嬌生疫苗施打，截至14日為止，第一劑、第二劑疫苗的累計接種件數就高達1425萬件，其中通報不良反應案例有4萬7千件，占整體的0.33%。另通報死亡案例241人，輝瑞最多有153人，其次是AZ疫苗87人、嬌生1人。另外，17日施打第一劑疫苗的總人數已突破1400萬大關。

根據《韓聯社》報導，南韓2月26日開放施打公費疫苗，截至14日為止，第一劑、第二劑疫苗累計施打件數高達1425萬5881次，其中通報不良反應的案例已有4萬7003件，占1425萬次的0.33%。

在通報疫苗施打後出現不良反應的案例中，有3萬6217件是施打AZ疫苗，1萬205件是輝瑞，581件嬌生。根據累計疫苗施打次數計算，AZ的不良反應率是0.42%，輝瑞0.21%，嬌生0.1%。

南韓全國接種疫苗後死亡人數截至14日來到241人。其中輝瑞最多，共153人，其次為AZ的87人以及嬌生的1人。先前一名38歲的大邱男性在接種嬌生疫苗後血壓不斷下降，最後送醫不治，也是南韓首起嬌生疫苗通報死亡案例。

施打疫苗後出現過敏性休克的通報案件累計319件，其中AZ占225例、輝瑞72例、嬌生22例。而在所有出現不良反應的通報案例中，有94.9%、也就是4萬4600人是肌肉痠痛、頭痛、發燒、盜汗以及反胃想吐的輕微症狀。

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