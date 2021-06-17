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全家4人「血流乾」陳屍屋內！　男鐵鎚殺死妻兒...2孩口中塞口罩

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲菲律賓發生一家四口陳屍家中的命案。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

菲律賓比尼揚市(Biñan)近來一家四口陳屍在家中，警方懷疑凶嫌是46歲死者馬丁內斯(Johnny Martinez)，他和妻子發生爭執後動手殺死妻子和2名年幼孩子，警方不但在現場找到一把血淋淋的鎚子，2名孩童的口中還被塞了口罩。

4名死者15日下午1時被人發現陳屍在Canlalay家中，警方到現場發現，46歲死者馬丁內斯雙手沾血吊在樓梯上，41歲妻子埃斯皮納斯(Jolly Espinas)與7歲兒子威斯頓(Winston)、1歲兒子布里克斯頓(Brixton)被發現頭部受到重傷，陳屍在屋裡面。

目擊鄰居表示，由於沒看到這家人的身影，她擔心前去查看，結果發現屍體的血早已流乾僵硬，原本擔任公車司機的馬丁內斯因為新冠肺炎疫情失業後，便時常與妻子為了財務問題吵架。警方懷疑馬丁內斯可能殺害家人後再自行輕生，遺體已送去進行驗屍。

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