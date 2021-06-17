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母染疫缺氧！醒來「智力僅剩13歲」...父心碎：這病毒太狠了

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎的症狀詭譎多變。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者周依儒／綜合報導

本土疫情爆發後，不少民眾因家人染疫、隔離，使得一家天倫之樂都失去。一名網友即表示，朋友的媽媽不幸染疫，在救治過程中因腦部缺氧，導致在醒來後智力只剩下13歲，而他64歲的父親還要外出工作，擔心無人可照顧生病的媽媽，令朋友一家陷入愁雲慘霧之中。

▲朋友的媽媽染疫後缺氧昏迷，醒來狀況不樂觀。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

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▲朋友的媽媽染疫後缺氧昏迷，醒來狀況不樂觀。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，自己朋友的媽媽因為做生意，在2周前不小心染疫，但在救治過程中間有缺氧，雖然之後應該可以順利拔管、從昏迷狀態醒來，但因為腦細胞死了不少，可能醒來時只剩下13歲的智力。從原PO貼出和朋友對話的紀錄中可以看到，醫生也向原PO朋友分析，媽媽在之後有醒來但雙眼無神，只能看之後恢復意識才能判斷腦力到底下降多少。

而原PO朋友的爸爸更是痛心指出現實面問題，原本妻子是一個很精明的人，看她變成這樣卻只能期待她可以自主吃飯就好，但想到未來的生活，孩子得繼續讀書、自己也得上班，那誰要來照顧生病的妻子？「這個病毒太狠了，她怎麼會感染這麼強的病毒呢？」

▲朋友的媽媽染疫後缺氧昏迷，醒來狀況不樂觀。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO和朋友的對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

朋友自己也無奈表示，「先不論我爸已經64歲，能找什麼工作，光是聽到我爸這樣講，真的讓人很難過。」原PO聽聞朋友家狀況後則感嘆，「一個原本好好的家庭，因為疫情而遭逢巨變，如果當初有高流量氧氣機，或是相關的抗疫藥物，根本不會來到這個地步，智力受損可是一輩子的事，不是做個復健就會好的，再多的金錢也喚不回逝去的一切。」

貼文曝光後，不少網友留言安慰，「還是要存有希望的心喔」、「這就是個大天災，為你朋友加油，一切都會好起來」、「真的讓人很心痛」、「看了好難過，一定要加油。」

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