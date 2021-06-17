安倍晉三：日本理所當然要贈台疫苗！　公開稱台灣是「國家」

▲安倍晉三是此次疫苗捐贈的幕後推手，他在節目中更直稱台灣是「那個國家」。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三與台灣關係良好，在任期間多次透過推特與總統蔡英文互動，如今日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，讓民眾直呼「台日友好」。安倍晉三17日在廣播節目中更直接表示，「台灣是日本重要的老朋友，在那個國家困難之即提供疫苗是理所當然的事！」他更透露，總統蔡英文已致電向他表達謝意。

根據《產經新聞》報導，日本廣播節目「飯田浩司的OK！Cozy up！」14日至17日播放安倍晉三的採訪特輯。其中在17日的節目中，安倍提到日本捐贈台灣疫苗一事時表示，「台灣在311大地震時捐贈最高額的善款給日本，在疫情爆發之際，也贈送我們大量的口罩。日本絕對不會忘記這些幫助。」事實上，安倍晉三在此次捐贈中扮演極為關鍵的幕後推手。

▲安倍晉三與台灣關係友好。（圖／路透）

安倍晉三強調，「台灣是日本重要的老朋友，因此在『那個國家』陷入困難時，當然要提供疫苗。」直接稱呼台灣為「那個國家」。在採訪中，安倍也列舉了首相菅義偉、副首相兼財務大臣麻生太郎、官房長官加藤勝信以及外務大臣茂木敏充等人的名字，大讚多虧了這些官員的共同合作，才能快速地將超過100萬劑的疫苗直接送到台灣。

另一方面，安倍也提到，總統蔡英文已經向他致電表示謝意。據悉，蔡英文在電話中稱，「請向日本國民轉達我們的感謝之意。」