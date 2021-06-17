Delta變異株太毒！美國青少年疫苗接種率低　今年夏天恐大爆發

▲美國CDC數據顯示，全美44.1%人口現已完全接種疫苗，52.7%至少施打一劑。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國推動大規模新冠疫苗接種，讓紐約市等地陸續宣布解封，但隨著印度Delta變種病毒持續擴散，前白宮新冠小組高階顧問斯拉維特（Andy Slavitt）直言，Delta變種病毒相當難纏，即便與他人接觸的時間較少，但仍有感染風險。另有專家認為，美國南部疫苗接種率低，其中青少年施打占比更是不到10%，恐怕在今年夏天釀成下一波疫情大爆發。

綜合CNN、CNBC等外媒報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）15日已把Delta變種病毒（B.1.617.2）列為「受關注變種」，占美國確診個案約10%。斯拉維特16日直言，「（Delta變種）是種更致命的病毒株」，相當難纏，而這也為國人接種疫苗提供一大理由。

美國公共衛生局長莫西（Vivek Murthy）透露，如今Delta變種病毒正在美國境內迅速擴散，且有數據表明，可能導致更嚴重的疾病。好消息是，研究顯示，現今開發出來的新冠疫苗對此變異株有效，像是施打2劑輝瑞疫苗後，預防染上該變異株的患者住院有效率為96%，接種2劑AZ疫苗的有效率為92%。

只不過，儘管美國44.1%人口現已完全接種疫苗，52.7%至少施打一劑，但各地推廣疫苗接種的成果不盡相同，像是南部的路易斯安那州、密西西比州的施打率都不高，且在年齡層也出現極大差異。

美國感染性疾病專家霍泰茲（Peter Hotez）表示，在美國南部，儘管青少年能夠前往施打疫苗的時間已經開放數週，但迄今接種疫苗占比不到10%，「今年夏天，Delta變種病毒很有可能會橫掃美國南部，且可能對未接種疫苗的年輕人造成相當大的打擊。」

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