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台灣望取得BNT疫苗！　《紐時》分析：北京當局恐從中作梗

▲民眾冒雨前往草屯鎮接種站施打AZ疫苗。（圖／記者高堂堯攝）

▲台灣本周開放長者施打AZ疫苗。（圖／記者高堂堯攝）

記者王佩翊／編譯

台灣爆發本土疫情，但至今仍然無法取得德國廠商BioNTech製造的新冠疫苗，然而上海復星醫藥擁有BNT疫苗的大中華獨家代理權，《紐約時報》就報導，儘管無法確定北京當局是否阻礙台灣洽購BNT疫苗，但總統蔡英文指責中國大陸介入，陸方則強調這樣的指責是「無中生有」，凸顯出兩岸長期以來的衝突早已根深蒂固。

根據《紐約時報》報導，上海復星醫藥擁有BioNTech疫苗的大中華區獨家代理權，但對許多台灣民眾而言，從陸企購買疫苗是件讓人不快的事。台灣至今無法取得該疫苗，同時懷疑是陸方打壓，儘管北京當局嚴正否認，稱是台灣的政治操作，但兩岸僵局也加劇台灣疫苗短缺的現況。

▲▼BioNTech新冠疫苗。（圖／路透社）

▲台灣希望洽購BioNTech新冠疫苗，但卻太順利。（圖／路透社）

報導稱，北京當局多年來在公共衛生領域阻止台灣在世界接軌，讓台灣無法參加世界衛生大會就是一個明顯的例子。

上海復星醫藥2020年與BioNTech簽約，擁有在中國大陸、香港、澳門以及台灣的疫苗代理權。BioNTech在美國、歐盟等地的合作夥伴是輝瑞。北京當局稱，台灣無視這一安排，企圖直接從BioNTech購買疫苗。而台灣則表示，尊重BioNTech與上海復星醫藥的合作關係，但希望雙方的合作「不會妨礙到台灣購買疫苗」。

▲▼德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

▲德國生技公司BioNTech。（圖／路透）

日本6月初向台灣捐贈124萬劑的AZ疫苗，卻被大陸外交部發言人警告「不要干涉中國內政」。美國3位聯邦參議員訪台後隨即宣布將捐贈75萬劑疫苗，此舉也引發北京當局不滿。儘管不知是否與此相關，但15日有28架中共軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），是數個月來規模最大。

台灣5月爆發本土疫情，北京當局指責蔡英文拒絕接受「中國製造」的疫苗，是將政治置於人民健康之上。對此，台灣財團法人國防安全研究院副研究員李哲全表示，在疫苗以及疫情問題上，中國正在試圖利用他們可能擁有的機會。他認為，北京當局正在告訴台灣，「你們是中國的一份子，我可以給你疫苗。但如果台灣想從其他國家購買疫苗，那就只有一個政治目的，就是試圖證明自己獨立於中國。」

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

▲上海復星醫藥擁有BioNTech疫苗的大中華區代理權。（圖／CFP）

儘管台灣政府已經向AZ、莫德納和兩家國產製造商下訂疫苗，但遲遲無法順利出貨，導致目前為止全台灣只有不到5%的人接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾經表示，台灣2020年8月開始與BioNTech接洽購買500萬劑疫苗，同年12月對合約內容達成一定共識，BioNTech也在2021年1月8日批准要與台灣交易的新聞稿草稿，誰知道4個小時後，BioNTech要求將中文新聞稿中的「我國」改成「台灣」，我方雖照辦，但BioNTech表示要再重新進行考慮評估，簽約一事就沒了下文。

上海復星醫藥董事長兼執行長吳以芳表示，很樂意向「台灣同胞」提供疫苗。然而台灣是否會接受這些疫苗是個複雜的問題。台灣法律明定禁止進口中國大陸疫苗。但陳時中也說，如果復星只是代理商而非製造商，台灣將對進口BioNTech疫苗保持開放性的態度。

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