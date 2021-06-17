英皇室禿頭基因強　哈利赴美落髮加速...50歲恐「頂上無毛」

▲英國哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者張家瑋／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）以前常拿哥哥威廉王子（Prince William）的頭髮開玩笑，但現在英國著名醫美醫生沙馬拉克（Asim Shahmalak）警告，哈利王子和妻子梅根（Meghan Markle）離開皇室至美國加州定居後，落髮速度加快，50歲時可能會是全禿的狀態。

據每日郵報報導，醫生沙馬拉克指出，哈利王子頭頂上有一塊越來越稀疏的區域，且髮際線位置也開始增高，目前36歲的哈利王子髮量與26歲的威廉王子相同，雖然，弟弟哈利的落髮速度比哥哥威廉晚10年，遺傳基因也比較不明顯，但正在加速當中，希望哈利王子能早日接受治療。

▲英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，禿頭基因可能源自於雙方家族，現在38歲的哥哥威廉幾乎已經失去了頭頂的所有頭髮，他們2兄弟都從父親查爾斯王儲（Prince Charles）身上承襲了基因，而查爾斯則又是遺傳菲立普親王（Prince Philip），此外，母親黛安娜王妃家族也有禿頭基因，像是他們的已故外祖父史賓塞伯爵（Earl Spencer）生前也是禿頭。哈利王子近年來快速邁入婚姻，又升格成為新手爸爸加上退出英國王室，都可能是導致頭髮明顯變得稀少的原因。