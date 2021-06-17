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AZ疫苗開打頻傳猝死！「還是值得打」原因曝　專家揭2數據算死亡率

▲竹市1.1萬長者疫苗打完了　明再獲5900劑！已通知78歲長者施打。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲開放長者施打疫苗後，各地卻傳出猝死案例，讓不少人相當憂心。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者張乃文／採訪報導

全國在2天前開放75至85歲以上高齡者接種日本贈送的124萬劑AZ疫苗，但昨天各地陸續傳出有接種疫苗的長者死亡，累計達11人，外界憂心注射疫苗恐給長者帶來未知風險。學者認為，無論有沒有打疫苗，每日皆有為數不少的高齡者死亡，難認定與疫苗有關；感染科醫師表示，接種疫苗利大於弊，建議施打。

收到日本贈送的疫苗後，食藥署立刻進行檢驗，12日開始陸續配發到各縣市政府。不過，大規模接種才開始第二天，全台各地傳出多起猝死案例，根據各地方政府回報統計，亡者年齡介在60至90多歲。其中4人有慢性病、2人罹患阿茲海默症、1人在洗腎。

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對於施打疫苗後死亡的案例，讓許多民眾感到恐慌，但衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬說，事實上要先從戶口與健保數據去推算，可以算出80歲以上各年齡層每日死亡率數據，再比對接種疫苗長者數量，就知道打疫苗是否增加長者猝死風險

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師表示，以世界施打人數觀察，疫苗仍是安全的，還是建議民眾施打。（圖／記者湯興漢攝）

中研院生醫所兼任研究員何美鄉就曾計算台灣90歲以上人口以內政部至去年5月底統計計算為14萬3322人，而去年90歲以上長者死亡率約千分之191，「亦即每日不論有沒有施打疫苗，都會有75位90歲以上的長者，因不同的疾病往生。」

黃高彬表示，原則上，以全世界施打的人數觀察，AZ疫苗安全性仍高，且針對預防重症、疾病等情況和發生副作用相比，在公共衛生學上仍有其價值，還是鼓勵民眾施打，如果感染變成重症、甚至死亡，機率則會高出很多，因此兩全相害取其輕，還是值得施打。

不過，黃高彬提到，因AZ而血栓致死比率確實較高，部份國家會限制施打年齡層；此外，年輕接種者要注意心肌炎、心包膜炎等不良反應。他提醒，打完疫苗須在原地等待30分鐘，確認未出現過敏性休克，返家2至3個星期內，觀察有無頭痛、意識不清、呼吸喘、不明腹痛或四肢麻、無力等常見血栓反應，若有，應立即就醫並說明自己曾接種AZ疫苗。

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