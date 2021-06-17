「台海和平」躍升國際焦點　多次列入正式文件！挺台國家一次看

▲2021年G7高峰會13日落幕，會後公報首度提及台海和平。（圖／路透）



記者吳美依／整理報導

美中緊張關係持續延燒，在華府強力主導之下，台海和平也備受國際關注，近日多次被列入正式國際會議文件。以下整理各國「挺台」立場以及相關會議細節。

美日領袖高峰會

美國總統拜登與日本首相菅義偉4月16日在白宮會晤，並於會後聯合聲明重申「台灣海峽穩定與和平的重要性」，鼓勵以和平方式解決兩岸問題。

▲美國總統拜登4月16日在白宮會見日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

美韓領袖高峰會

拜登與南韓總理文在寅5月21日在白宮會談，並且發布《美韓元首聯合聲明》指出，2人「強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，作為重視多元主義與個人自由的民主國家，我們皆希望在國內外敦促人權與法治問題」。

▲美國總統拜登5月21日在華府會見南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）



G7高峰會

七大工業國集團（G7）於6月11至13日在英國登場，並且「首度」在會後公報中提到「台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題和平解決」。文件中也寫道，「我們仍對東海和南海局勢表示嚴重關切，強烈反對任何單方面改變現狀、加劇緊張局勢的企圖。」

《路透社》分析，中國近來加強對台施壓，G7等全球多數國家雖未與台灣建交，仍持續展現對台支持。外界認為，拜登合縱連橫的外交政策初步奏效，而日媒15日報導指出，首相菅義偉也扮演重要推手，甚至一開始就認為「把台灣寫入聲明是理所當然的事」。

▲歐盟美國領袖峰會公報也提及台海和平穩定重要性 。（圖／達志影像／美聯社）

歐盟美國領袖高峰會

歐盟美國領袖高峰會15日登場，美國總統拜登前往布魯塞爾，與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）會談。

歐盟在峰會公報《邁向新跨大西洋夥伴關係》中三度提及中國，強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決。上述內容與G7高峰會公報的立場一致。

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