女兒在家每天追問一句話！她崩潰求閉嘴　爸媽秒懂：說出我心聲

記者黃翊婷／綜合報導

全國疫情三級警戒延長至6月28日，各級學校也停止到校上課至暑假，北部一名媽媽日前在臉書「爆怨2公社」PO文表示，自從停課之後，她現在最怕聽到孩子提問「明天要煮什麼」，一聽就覺得壓力很大。沒想到文章公開後，意外引起其他爸媽留言瘋狂贊同，「妳說出我的心聲！」

▲原PO抱怨孩子每天詢問下一餐要煮什麼，讓她感到很崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，當日剛煮完晚餐，順手收拾一下廚房，才剛拿起碗筷準備吃飯，已經吃飽的16歲女兒突然提問，「媽媽，明天要煮什麼？」讓她瞬間覺得壓力好大，忍不住回答，「閉嘴！我剛要吃飯！」

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原PO坦言，現在最害怕聽到的一句話就是「明天要煮什麼」，每天都要煩惱三餐的菜色，加上已經煮了一個多月，實在很心累，「不是不能問，可以等我吃飽再問嗎？邊思考邊吃飯很影響食慾，而且我沒辦法一心二用。」最後她還不忘自嘲，女兒可能是嫌媽媽太胖，才會出招降低她的食慾，「來陰的就是了？」

▲學校停止到校上課至暑假。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

有趣的是，原PO的文章公開後，許多已經升格當爸媽的網友紛紛留言表示贊同，「我家也是才剛吃飽沒多久，馬上問下一餐吃啥」、「妳説出我的心聲」、「真的，嘴巴正吃著午餐，已經在問晚餐了」、「我兒子也會，我說『你可以閉嘴嗎？』想睡覺都不得安寧」。

也有不少網友幫忙出主意，想替原PO解決煩惱，「我都開放孩子點餐，自己想菜單還挺燒腦的」、「我都提前把一週菜單列好」、「每天都煮一樣的，就沒人會再問妳明天要煮什麼了」。