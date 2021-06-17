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點出現在最不放心縣市　醫：這波小高峰過了就降到每日100例以下

記者陳俊宏／綜合報導

15日新增132例本土確診，16日新增167例本土。衛福部草屯療養院醫師沈政男解釋，為何新增確診比前一天稍微回升的原因，「但這一波小高峰過了以後，每日新增就會降到100例以下了。」他也認為，桃園其實是現在最令人不放心的地方，因為新增案例一直下不來，一個彌補的方法就是除了隔離接觸者，也可以隔離接觸者的接觸者，也就是第二輪接觸者。

沈政男在臉書說，現在是不是很多人都在說，疫情已經看到曙光？但兩周前大家怎麼講？再努力兩個月就會看到曙光，「我當時就說，兩個月太久了，現在就看到曙光了。你說你兩周前沒看見？歹勢，每個人的視野與縱深並不一樣。」

沈政男表示，有人在問，為什麼16日不是持續下降？怎麼又稍微回升？因為從5月17日以後，每隔一周就會出現一波家戶感染高峰，你算算6月14日左右是不是剛好就是第四波家戶感染？因此，這兩天會再回升一些，但這一波小高峰過了以後，每日新增就會降到100例以下了。

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沈政男指出，又比如你看疫情記者會是怎麼看？他都是事後用兩倍速快轉，中央與雙北都看，在兩倍速之下，指揮中心變得精神抖擻又精明能幹許多；指揮官陳時中說「新北廣篩我認同」，甚至也已開放了居家快篩，顯見指揮中心對於防疫戰略已經有了不同於去年的調整，對於鴻海集團創辦人郭台銘想要引進的BNT疫苗，也是姿態放軟了，這是另一個調整。

▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼0616疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

「防疫跟打選戰不一樣，病毒傳播完全遵循自然科學法則，不是你耍民粹、帶風向就能扭轉。」沈政男說，台北市長柯文哲這幾天也調整了防疫戰略，先前柯說「三周後中南部會變成雙北」，現在已改口說，「即使沒有疫苗，也可用一個月清零。」

沈政男表示，台北市要怎麼清零？其實就是靠精準疫調與確實隔離，精準疫調幾個字這幾天大家都在說，就是他在兩周前開始倡導；台北市副市長黃珊珊講出了台北市接下來清零計畫的重點，第二輪接觸者的疫調與隔離！這也是桃園必須注意的重點！

沈政男認為，桃園其實是現在最令人不放心的地方，因為新增案例一直下不來！以龜山來說，只有15萬人口，卻是新增接連不斷，連工廠群聚都處理了好久；桃園花太多時間在公布疫調足跡，甚至有外文版，其實沒必要，因為重點在於把可能染疫者預先隔離起來，而如果效果不夠好，就是隔離範圍不夠大、不夠準。

沈政男指出，一個彌補的方法就是除了隔離接觸者，也可以隔離接觸者的接觸者，也就是第二輪接觸者；台北市接下來的做法就有這個味道，也就是在接觸者隔離期滿前就先做快篩，如果陽性就把他們的接觸者也隔離起來，台北市的清零計畫還有其他部分，如果都能好好落實，「一個月清零」確實不是夢想。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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