咖啡聞起來像汽油！　43%新冠康復者「嗅覺倒錯」

▲國外研究指出，43%失去嗅覺的確診者進而產生「嗅覺倒錯」。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

《Rhinology International Journal》研究指出，最初失去嗅覺的新冠確診者中，有43%在康復後出現「嗅覺倒錯」（parosmia），嚴重者甚至引發出幻覺、厭食症。

根據《紐約時報》報導，美國紐澤西州一名31歲女性康復者指出，她在去年4月染疫後立刻失去味覺、嗅覺，發病2個月後，一個人待在房間裡，卻不斷聞到煙味，有時候還出現幻覺，大蒜和洋蔥的味道甚至讓她產生厭食現象。

明尼蘇達州一名54歲女性康復者表示，她覺得咖啡、花生醬、排泄物聞起來都像汽油，或是燃燒的橡膠味，有時是讓她作嘔的甜味，連在洗頭、洗衣服的時候她都要憋氣，讓她感到無法接受。

英國倫敦蓋伊醫院、義大利薩薩里大學、聖彼得大學醫院、比利時蒙斯大學與英國WWL教學醫院信託基金會合著的研究指出，最初回報失去嗅覺的確診者中，在6個月後有43%反應出現「嗅覺倒錯」，平均是在失去嗅覺後2個半月開始。

研究人員一開始推測認為，新冠病毒會攻擊神經中樞內的數千個嗅覺神經元，讓人類失去分辨氣味的能力，後來發現病毒會讓嗅覺神經元在修復時產生錯誤，導致傳送到大腦的訊號扭曲。