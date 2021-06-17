美議員重提《台灣防衛法》　確保美有能力阻中犯台

▲日前三位美國參議員搭乘美軍C-17運輸機訪問台灣。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

美國參眾議員今天同步在參眾兩院重提「台灣防衛法案」，確保美國具有阻止中國入侵台灣，不會造成既成事實的能力。

參議員霍利（Josh Hawley）與柯寧（John Cornyn ）、戴恩斯（Steve Daines）、提里斯（Thom Tillis）、特本維爾（Tommy Tuberville）等人今天在參議院提出「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）。

眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、哈茲勒（Vicky Hartzler）、瓦爾茲（Mike Waltz）等人今天也同步在眾議院提出法案。這項法案曾於去年分別在參眾兩院提出，但未能完成立法。

霍利在新聞稿中表示，中共希望控制印太地區，就從台灣開始。不能讓北京得逞，這不僅是為了亞洲盟友與夥伴，也是為了所有生活與生計依賴於自由開放印太地區的美國人。

柯寧指出，中國持續破壞印太地區穩定，美軍必須做好捍衛盟友的準備，並堅持對台灣等貿易與外交夥伴的承諾。這項立法將確保美國能在中國威脅台灣自治時有效協助台灣。

蓋拉格則表示，當有高層官員警告中共可能在未來6年侵略台灣時，有重建台海威嚇力緊迫感的需求。台灣自由對美國國家安全利益至關重要，這項法案確保美國有能力不讓中共有入侵機會。

17頁的法案立法目的，在維持美軍阻止中國對台灣與其他目的造成既成事實的能力。草案定義的「既成事實」（fait accompli）是指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

法案國會意見指出，若中國能強迫台灣與中國統一，特別是透過軍事力量達成時，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害。台灣命運與包括美國在內的印太國家命運緊密相連。

法案指出，美國政策應是維持美國武裝部隊能力，不給予中國對台灣造成既成事實的機會。