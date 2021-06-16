歐盟解禁！同意台灣納入「白名單」　打過疫苗可赴歐旅行

▲歐盟數位COVID證明，俗稱歐盟疫苗護照。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

歐洲聯盟成員國今天（16日）同意將台灣列入安全旅行國家名單，解除赴歐「非必要旅行」限制，代表對台灣開放觀光。未來若台灣推出與歐盟認證相容的疫苗證明，赴歐旅行將更便利。

歐盟（EU）一位不具名官員今天向中央社證實，成員國大使今天上午開會審查安全旅行國家名單，同意對台灣解除赴歐盟境內的「非必要旅行」限制，預計在本週五正式公布。

這位官員表示，同意將台灣納入名單，代表台灣符合歐盟規定的標準。

▲歐盟同意台灣納入白名單，接種疫苗完成可赴歐觀光。（圖／路透）



歐盟標準指依流行病學資訊，基本條件包括過去14 天內每10萬居民病例數低於75例、採檢陽性率低於4%以及每10萬人篩檢率達300人等。

台灣被納入名單後，包括完成接種疫苗、持檢驗陰性證明等都可赴歐觀光。由於歐盟自7月1日起將實施俗稱「疫苗護照」的證明，其中包括上述資訊，若未來台灣推出能與歐盟認證相容的證明，赴歐旅行將更便利。

歐盟因疫苗接種加快，疫情趨緩，今年5月通過建議成員國放寬對第三國「非必要旅行」限制。目前被列入這項被稱為「安全旅行國家名單」或「白名單」包括澳洲、以色列、日本、紐西蘭、盧安達、新加坡、韓國、泰國及中國。

但中國則須同意與歐盟互惠後才會被納入。名單每2週審查一次，並視情況更新。