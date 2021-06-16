日本爆大規模停電！冷藏櫃斷電2hrs溫度上升　96劑輝瑞疫苗全報廢

▲日本千葉最近因停電造成冷藏櫃溫度上升，而丟棄了96劑輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本千葉縣在13日跨14日的凌晨發生大規模停電，導致3個診所的冷藏櫃溫度上升，存放的96劑輝瑞新冠疫苗全數報廢。當天有不少民眾已在這3家診所預約接種，還好市政府緊急提供追加疫苗，才沒有影響疫苗接種計劃。

據NHK報導，千葉縣流山市在13日晚上到14日凌晨，發生長達2小時的大規模停電，導致江戶川台西和西初石地區有4650戶家庭受影響。其中市內有3個診所因長時間斷電，冷藏櫃的溫度上升，導致存放在內的96劑輝瑞新冠疫苗全數報廢。

市政府表示，輝瑞疫苗可以在2至8攝氏度的冷藏環境中存放一個月，但受到停電影響，3個診所的冷藏櫃溫度都上升到8攝氏度以上，為了安全起見，市政府才決定報廢這96劑疫苗。

報導稱，14日有不少民眾在這3家診所預約疫苗接種，還好市政府緊急為診所調配疫苗，才沒有對當天的接種造成影響。流山市政府一名官員表示，政府將持續與醫療機構合作，在突發事件發生時，為醫療機構提供緊急應對方案，加強疫苗管理。

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