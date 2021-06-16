南韓再傳「血小板減少」血栓！30歲男接種AZ頭痛、嘔吐...不幸死亡

▲南韓國內發生第2起接種AZ疫苗後，出現血小板減少症引起血栓案例。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名30歲出頭的男子於5月底透過「剩餘疫苗」制度預約接種第1劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，豈料6月上旬出現嚴重的頭痛、嘔吐症狀，經過治療後症狀仍未好轉，診斷後確定罹患因「血小板減少症」引起的血栓，為境內第2起施打AZ疫苗後出現該症狀的案例。該患者被證實於今（16）日病逝。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》報導，南韓新冠肺炎預防接種對應促進小組16日對外公佈該起案例，為南韓境內第2起施打AZ疫苗後引起的血小板減少症血栓案例，該名男子5月27日接種第1劑AZ疫苗，6月5日開始出現嚴重頭痛、嘔吐症狀。

男子於6月8日前往上級醫院接受檢查與治療，結果顯示其體內血小板減少，腦部被發現血栓、出血，治療後症狀未獲改善，且出現意識變化（conscious change），最後於6月15日接受抗體檢查，結果顯示為陽性。新冠肺炎預防接種對應促進小組於該日召開血液凝固障礙專家諮詢會議，證實男子的症狀符合血小板減少症引起的血栓案例。

男子住進加護病房接受治療，卻仍於16日下午2時10分病逝。

據悉，南韓5月31日發現首宗接種AZ疫苗後出現血小板減少症引起的血栓案例，該名患者於4月27日接種AZ疫苗後，於5月12日出現嚴重頭痛，住院時被診斷出現腦靜脈血栓症、腦出血、腦血栓等症狀，經過治療後已逐漸好轉。

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