結褵38年⋯她提2大壺「滾燙糖水」狂淋親夫！8旬翁爆併發症慘死

▲ 麥可遭結褵38年的妻子殺害。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國利物浦去年發生一起驚悚案件，一名婦女與結縭數十年的丈夫發生爭吵，竟在二大壺沸水中倒入大量砂糖，接著將滾燙的黏稠液體全都淋在睡夢中的丈夫身上，導致他全身嚴重燒傷，出現多種併發症後不幸身亡，判決結果將於7月出爐。

《每日星報》16日報導，59歲的柯里娜（Corinna Baines）與丈夫麥可（Michael Baines）結婚已有38年，二人在前一段感情中各有子女，婚後共同撫養一個兒子。麥可高齡81歲，柯里娜不僅是他的伴侶，也負責照顧他的生活起居。

柯里娜去年7月13日和女兒外出購物，途中麥可突然打電話給她，似乎急著要她回家，態度令柯里娜和女兒都相當不滿，對麥可非常憤怒，但柯里娜稍晚返家時，看來心情已經平復。沒想到她在隔天凌晨將二大壺沸水倒入水桶後加入三包糖，接著全都澆在麥可身上。

糖水比水黏稠，對麥可帶來更大的傷害，造成他全身1/3以上燒燙傷。警方趕到時，他躺在床上不斷呻吟，極度痛苦，馬上被緊急送醫，經過5週治療後出現多種併發症，同年8月18日病逝。

柯里娜起初否認蓄意犯案，宣稱自己當時「失去控制」，但後來承認罪行。經過切斯特刑事法庭審判，陪審團認定她有意「復仇」，犯下謀殺罪，將於7月9日宣判。

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