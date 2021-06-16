汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

▲國外有不少利用污水監測新冠病毒數量的案例。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日坦言，台灣最近在2處汙水監測到病毒，將進行進一步追蹤，儘早揪出隱形社區感染。事實上，利用汙水系統監測新冠病毒並不是一件新鮮事，美國、香港、新加坡多地，過去在抗疫時，就曾展開大規模汙水檢測，希望找出各處隱藏的病毒。

綜合外媒報導，儘管新冠肺炎是呼吸道疾病，但在大流行早期的研究表明，感染新冠肺炎的患者，糞便會採檢到病毒，因此如果能在城市中的一座汙水處理廠發現病毒的話，就能為當地疫情預警，避免社區感染爆發，並為社區內感染病毒的變化，提供相關數據。

▲科學家指出，從汙水中的病毒數量，可以預測到當地在1週後的確診人數。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

美國自2020年春天以來，就一直在利用汙水系統監測新冠病毒。科學家指出，從汙水中的病毒數量，可以預測到當地在1週後的求醫的人數，因為這些病人在病發前，排泄物因此美國佛州、加州等多個州政府與麻省理工學院（MIT）等大學，都積極推動相關監測，甚至還因此追蹤到境內已出現英國變種病毒。

新加坡在去年出現公寓住戶群聚感染後，新加坡國立大學就與國際研究員攜手，每天每小時抽取相關地區排出的汙水進行分析，才及時發現6名曾與患者密切接觸，但沒有任何症狀的患者。香港政府也在去年10月開始展開汙水監測，對汙水處理廠、屋苑等26個地點定期採樣，同樣也找出了多名確診者。

荷蘭KWR水資源研究所首席微生物學家麥德瑪（Gertjan Medema）表示，儘管廢水監測無法替代臨床檢測，但它可以成為一種高效、經濟的輔助辦法。

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