東京奧運恐成大毒窟！日本專家警告若開放觀眾進場　將增萬人確診

▲專家警告，若東京奧運期間開放觀眾入場，則恐怕增加1萬人染疫。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本東京奧運、帕運即將於下個月23日正式開幕，不過該國防疫當局的專家小組估算，若在奧運、帕運期間開放觀眾入場觀賽，屆時新冠肺炎確診者恐怕將比閉門比賽時增加1萬多人，而就算傳染性強的印度變種病毒株（Delta）影響不大，亦有可能造成當局再次發佈緊急事態宣言。

根據日媒《共同社》報導，日本厚生勞動省建言防疫對策專家小組今（13）日召開會議，公佈京都大學、國立感染症研究所等團隊估算結果，若6月20日緊急事態宣言解除後將會使得外出人流再度增加，促使東京都的感染人數增多，而一旦單日新增病例數突破1千，則會再次符合發佈緊急事態宣言的情況。

另外，專家小組還估算，若當局決意開放東京奧運、帕運觀眾入場觀賽，恐怕將促使累計確診人數比閉門開賽時增加約1萬人。

專家小組指出，即使新冠肺炎印度變種病毒株（Delta）影響幅度相對較小，包括奧運期間外出人流增幅控制在10%左右，7月下旬至8月上旬仍有可能再度頒布緊急事態宣言；而若變種病毒株影響較大，則再度頒布緊急事態宣言的時間點可能提早落在7月上旬至中旬。

據悉，日本國內的新冠肺炎新增感染人數已漸呈下降趨勢，不過東京仍占據一定數量，而沖繩的醫療體系依舊緊蹦。

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