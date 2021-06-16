不怕人權爭議！　英國擬「強制」養老院工作人員接種疫苗

▲英國大規模接種疫苗，卻又面臨Delta變種病毒威脅。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國疫情受印度發現的Delta變種病毒影響，首相強生14日宣布，解封日期將推延至1個月後實施。多家英國媒體16日報導，英國中央政府正在規劃針對養老院的工作人員強制進行疫苗接種， 否則將面臨離開第一線照護崗位或失去工作的艱難處境。

根據英國BBC報導，據信英國政府對於包含倫敦在內的部分地區疫苗接種率過低，而感到相當擔憂。一名白廳消息人士向媒體透露，政府計畫在未來幾天內宣布，所有養老院的醫護、工作人員將必須以接種新冠疫苗作為就業條件，預計將有16周的時間來為符合對象施打，若不接受接種將有可能面臨離開第一線崗位，甚至失去工作的處境，這在150萬名從業者中有大部分將被政府強迫接種。

▲英國民眾排隊接種新冠疫苗。（圖／路透）

消息人士補充，政府同時也在考慮將此政策擴及至公營醫療系統國民保健署（NHS）的醫護人員，不過此一提議先前就曾遭到醫護代表團體的批評。長照組織警告，強制接種疫苗可能會讓已有「招聘危機」的社福行業，出現人手更加不足的狀況。代表約克郡療養院的獨立護理集團（ICG）主席帕德漢（Mike Padgham）對這一決定感到失望，並擔心這可能會為養老院帶來法律糾紛，「我們擔心這將使更多人拒絕踏入社會護理的行列。」

帕德漢說，人們需要接種疫苗，每個工作人員也都應該接種，「但我認為解決問題的方法是說服而不是強迫，這讓我們感覺像在打兩場仗，一個是新冠肺炎，另外就是政府的很多決策，他們似乎不了解社會護理（這個行業）。」據《天空新聞》報導，部分法律專家先前曾提出，強制接種疫苗可能會被視為違反歐洲人權法或平等法，因而受到質疑。

▲據英媒報導，有法律專家先前指出，強迫接種疫苗可能觸犯歐洲人權法。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，這一政策是在衛生暨社會關懷部（DHSC）於4月發起的一次協商後擬定的，2個月前的一份報告指出，政府已於2月中旬為所有一線醫護人員施打第一劑疫苗，但國內47%的老人療養院有超過2成的工作人員尚未接種。目前為止，英格蘭地區的護理部門已有4萬多人死於新冠肺炎，同時全英國有近4200萬人接種第一劑疫苗，超過3000萬人完成2劑接種。

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