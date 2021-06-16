貝佐斯前妻做愛心捐746億！　仍穩坐「全球第3大」女富豪寶座

▲亞馬遜創辦人貝佐斯的史考特（MacKenzie Scott）再婚，圖為她與現任丈夫朱伊特（Dan Jewett）合照。（圖／翻攝自The Giving Pledge）

記者張寧倢／編譯

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻史考特（MacKenzie Scott）離婚後分得大筆財產，躍升全球第3大女富豪，更在今年3月傳出再婚的好消息。史考特15日宣布，將捐款給全美286家機構，總額超過27億美元（約新台幣746.5億元）。

綜合《富比士》與《財星》雜誌報導，史考特與貝佐斯離婚時分得亞馬遜總發行股票中4%的份額，截至美東時間16日，她身價已飆破597億美元（約新台幣1.6兆元），在世界富豪榜上位列第22名，是全球第3大女富豪。然而，史考特15日宣布，將向286個機構進行她的第3筆巨額捐款。

▲世界首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與前妻史考特。（圖／路透）

報導指出，史考特於部落格發布一篇文章表示，有286個需要被世界傾聽的團隊，這些都是長期經費不足且受忽視的高等教育、藝術文化、反貧窮等組織，合計捐款總額達27.39億美元。事實上，史考特去年2度500家機構向捐出一共約60億美元的善款，也已簽署比爾蓋茲與「股神」巴菲特設立的慈善機構「贈與誓言」（The Giving Pledge），承諾在有生之年或死後捐出半數財產，但貝佐斯至今未簽署。

報導稱，史考特2021年3月公開了，她與擔任自然化學教師的朱伊特（Dan Jewett）再婚的消息，當時朱伊特在加入「贈與誓言」的聲明中提到，「寫一封信說自己計畫捐出大部份財產很奇怪，因為我從未想過要累積那麼多財富。正巧的是，我娶了我認識的人之中最慷慨、最善良的她，並承諾與她一起將財富分享出去、服務社會。」

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