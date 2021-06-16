尼加拉瓜大選前出奧步！總統周末連逮6名反對派...疑謀求連任機會

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉被指控逮捕反對派陣營人士，只為謀求年底連任。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

位於中美洲的我國友邦尼加拉瓜即將於今年11月舉行總統大選，然而警方卻於上周末展開大規模拘捕行動，拘禁5名可能參選的反對派陣營人士，只為了讓執政14年經驗的現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）尋求連任機會。對此，美洲國家組織（OAS）以26票通過決議，譴責奧蒂嘉逮捕異議人士的行為，並要求立即釋放被捕的相關人士。

綜合外媒報導，美洲國家組織常設理事會於當地時間15日下午針對尼加拉瓜國內的異常狀態進行投票，最後以26票通過決議，並得到美國、加拿大、巴西、智利、祕魯、哥斯大黎加的附議。

根據網路會議表決的決議文，各國對尼加拉瓜的政治環境與人權現況感到震驚，包括透過使用法律、鎮壓行動來達成恐嚇、威脅反對派的目的，同時限制反對派陣營與新聞界的政治參與。

美洲國家組織祕書長路易斯•阿爾馬格羅（Luis Almagro）要求召開常設理事會，同時要求將《民主憲章》第21條適用在尼加拉瓜政府，此意謂該組織將暫停尼加拉瓜的代表席次。

《法新社》指出，反對派之一的馬拉迪亞加（Felix Maradiaga）被指控涉嫌損害國家主權、恐怖主義、從外國勢力吸取資金、支持外國勢力制裁政府、呼籲軍事力量介；另一反對派加西亞（García）則被指控煽動外國干預內政、收受外國勢力資金達成恐怖主義行為。

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