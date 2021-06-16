他23歲中4.3億變黃金單身漢...狼狽現況曝光！　滿臉鬍渣苦搬水泥

Builder who won £11million Lotto jackpot back at work after split from wifehttps://t.co/sMj5PvGFN8 — The Mirror (@DailyMirror) June 11, 2021

記者張方瑀／綜合報導

英國48歲男子克朗普頓（Karl ­Crompton）曾被媒體稱為「最有資格的黃金單身漢」，因為他在23歲時就中了樂透頭彩，獎金高達1090萬英鎊，但一夜致富的他沒有被錢沖昏頭，而是用精準眼光投資房地產，讓他的身家持續翻倍。不過，媒體卻在近日捕捉到他滿臉鬍渣出入工地、搬運水泥磚塊的落魄畫面。

根據《鏡報》報導，克朗普頓在25年前只是個公司實習生，每星期的收入約為100英鎊，直到某天他在母親的建議下，買了一張逆轉人生的樂透彩，因為他中了高達1090萬英鎊（約台幣4.3億元）的頭獎。

克朗普頓當時並沒有被這筆錢沖昏頭，反而用將所有的獎金投資到房地產上，例如他花了150萬在英國西部法爾德（Fylde）蓋了一間5房的哥德式別墅，10年後這間屋子的價格直接翻倍。

克朗普頓這些年靠著投資眼光打造出「租屋帝國」，讓他的身價翻漲到2200萬英鎊（約台幣8.8億元），被英國媒體稱為「最有資格的黃金單身漢」。他也在33歲時和女友羅奇（Nicole Roach）結婚，可說是愛情、事業兩得意。

不過，近日克朗普頓卻被媒體拍到，他穿著短褲、滿臉鬍渣，在工地裡推著水泥推車的畫面。

據了解，他目前已經和妻子離婚，並且搬出了法爾德的別墅，所以現在才會急著蓋一間新房，但兩人沒有簽署婚前協議，現在也還不清楚他是如何和妻子分財產，妻子很有可能直接分走他一半財產。

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