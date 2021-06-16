新變種病毒現蹤莫斯科「病例數飆至新高」　專家急檢測疫苗效力

▲莫斯科疫情最近再次爆發。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科疫情升溫，科學家表示，莫斯科確診病例數激增的原因，與當地出現了一種新型變種病毒有關，而科學家也正在研究，該國疫苗「史普尼克-V」（Sputnik V）在面對莫斯科的變種病毒時，是否依舊有效。

綜合《莫斯科時報》和《每日郵報》報導，自5月中旬以來，莫斯科的疫情就節節增長，6月13日通報的病例更高達7704例，打破近半年來的病例數記錄。當地流行病學家證實，境內出現一種新型變種病毒株，才導致莫斯科的病例數激增，不過當局並未透露過多與該變種病毒有關的細節。

▲專家預計，俄羅斯疫苗「史普尼克-V」依然可有效對抗所謂的「莫斯科變種病毒」。（圖／路透）

主導研發俄羅斯新冠疫苗「史普尼克-V」的科學家金斯伯格（Alexander Gintsburg），最近告訴當地媒體，他們目前正在研究，當疫苗面對這個所謂的「莫斯科變種病毒」時，是否依然有效，「我們認為疫苗還是有效的，但我們必須等待研究結果。」

負責銷售「史普尼克-V」的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）在15日宣布，「史普尼克-V」對目前所有的變種病毒都有效，而今年1月發表在《刺胳針》的研究也指出，「史普尼克-V」對新冠病毒的有效性為91.6%。

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