　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：19%無症狀者30天後出現「後遺症」　疼痛、呼吸困難最常見

▲▼ 美國疫情／加州完全重開，取消社交距離限制。（圖／達志影像）

▲ 美國疫苗接種推動快速，加州日前完全重開。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，無症狀感染者成為本土傳播隱憂，也引起民眾恐慌。非營利組織FAIR Health自去年2月至今年2月對美國近200萬名確診者進行分析，15日公布結果指出，無症狀者中近1/5在確診一個月後出現「新冠長期症狀」（Long COVID）。

新冠長期症狀又稱長期新冠（long haul Covid）、後新冠症候群（post-Covid syndrome）或新冠急性期後後遺症（post-acute sequelae of Covid），指確診後維持超過4周的症狀。

研究顯示，19％無症狀感染者在首次確診的30天後出現長期症狀。在有症狀但未住院的確診者中，這項比例上升至27.5%；住院患者的比例則為50％。在所有病例中，有1/4發生在19至29歲間族群。

綜觀各年齡層，最常見的感染後遺症依序為疼痛、呼吸困難、高膽固醇、全身疲勞不適及高血壓。在兒童群體中，第三常見的症狀則為腸道疾病。

多數長期症狀發生於女性身上的可能性較大，但心臟疾病在男性患者中較為常見，占比52％。至於心理健康問題，最常見的症狀為焦慮，接著依序為抑鬱、適應障礙及抽動疾患。

根據《新德里電視台》，FAIR Health針對196萬名美國人進行研究後得出上述結果，為至今針對新冠長期症狀的研究中人數最多的群體，最大缺點則為缺少未感染過新冠肺炎者作為對照組。

FAIR Health主席格爾伯德（Robin Gelburd）說明，「即使疫情大流行減緩，新冠肺炎依然是個影響許多美國人的公衛問題。我們新研究的發現對長期症狀患者、政策決策者及研究人員來說別具意義。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

外出必備防護神器，護目鏡、面罩269元起

ET快訊
會不會從政？　賈永婕這樣說
他年薪33萬裝大亨　2女陪上床還幫辦信用卡
莫德納全發！陳時中回應女記者「確實妳很敏銳」　網全懂暗示了
他23歲中4.3億樂透！　狼狽現況曝光
蛇精男染新冠「整個人都變了」　消失5個月首露面
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼摩鹿加群島發生規模6.1強震　當局警告：恐有海嘯威脅

貝佐斯前妻做愛心捐746億！　仍穩坐「全球第3大」女富豪寶座

阻斷Delta病毒！英縮短AZ疫苗間隔期　8週後就可打第2劑

不怕人權爭議！　英國擬「強制」養老院工作人員接種疫苗

才幫女兒發喜帖　父回家見她「陳屍路邊」！竟是未婚夫活活勒死

東京奧運恐成大毒窟！日本專家警告若開放觀眾進場　將增萬人確診

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

忌妒別人家庭好幸福！　孕婦把閨蜜2個月女兒「扔下13樓」摔死

日本防衛白皮書草案　首度提及台灣情勢重要性

研究：19%無症狀者30天後出現「後遺症」　疼痛、呼吸困難最常見

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

印尼摩鹿加群島發生規模6.1強震　當局警告：恐有海嘯威脅

貝佐斯前妻做愛心捐746億！　仍穩坐「全球第3大」女富豪寶座

阻斷Delta病毒！英縮短AZ疫苗間隔期　8週後就可打第2劑

不怕人權爭議！　英國擬「強制」養老院工作人員接種疫苗

才幫女兒發喜帖　父回家見她「陳屍路邊」！竟是未婚夫活活勒死

東京奧運恐成大毒窟！日本專家警告若開放觀眾進場　將增萬人確診

汙水監測成新冠預警　美星港靠它「預測確診數」阻社區感染

忌妒別人家庭好幸福！　孕婦把閨蜜2個月女兒「扔下13樓」摔死

日本防衛白皮書草案　首度提及台灣情勢重要性

研究：19%無症狀者30天後出現「後遺症」　疼痛、呼吸困難最常見

6／28降級「各處恐燒成一片」！醫曝1件事要先做：後果我們承受不起

寶咖咖子弟兵高價搶地　台中14期土地2年漲63%

疫情下台東大學「一個人的畢業典禮」　祝福如影隨形

鄭文燦道歉了！緊急新增施打動線和自由接種站　16日接種率近8成

廚房1.5坪就夠！達人「5招收納術」秒生出空間　鍋子放紙箱疊更多

王柏融得點圈敲強勁安打建功　送回日本火腿第2分

港版國安法將滿周年　李家超：對潛逃者終身追究「天涯海角也拘捕」

人氣男團13歲愛貓離世　深夜發長文悼念：我們晚些時候再見

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.33點

疫情期「自煮」增加　台東消防局提醒慎防瓦斯外洩

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

新冠症狀已改變！　新排名曝光

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

印度神童預言成真　英國出事了！

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

泰王出院後身材耳朵變形　網：是替身！

他23歲中4.3億頭獎　狼狽現況曝光

研究：19%無症狀者30天後出現後遺症

少女在Google地圖驚見「穿越時空的自己」

美學者與霍金觀點相同：憂外星人終結地球生命

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由

確診帶全家一起死　男割喉3歲女兒

印度出現「Delta+」變異體更具抗藥性

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

更多熱門

相關新聞

賈永婕曝神速送「救命神器」原因：我是瘋子

賈永婕曝神速送「救命神器」原因：我是瘋子

賈永婕體恤醫護人員辛苦，自6月1日每日送百份餐點至醫院，更在3天內募集342台「救命神器」陸續送至醫院。賈永婕今（16日）開直播，分享能在短時間募集的原因，直呼：「因為我是瘋子，我有神隊友，醫院急需，我想辦法用最快速度前線有子彈可以用。」

港查首例變種病毒來源 個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

港查首例變種病毒來源 個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

不爽女友人被偷拍　14人「群聚鬥毆」拉信號彈

不爽女友人被偷拍　14人「群聚鬥毆」拉信號彈

快訊／柯文哲宣布：第二波80歲以上長者打疫苗　明早8點網路預約

快訊／柯文哲宣布：第二波80歲以上長者打疫苗　明早8點網路預約

賈永婕曝「衛福部出貨狀態」　募集HFNC被酸氣炸

賈永婕曝「衛福部出貨狀態」　募集HFNC被酸氣炸

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

印度神童預言成真　英國出事了！

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面