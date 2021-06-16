研究：19%無症狀者30天後出現「後遺症」　疼痛、呼吸困難最常見

▲ 美國疫苗接種推動快速，加州日前完全重開。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，無症狀感染者成為本土傳播隱憂，也引起民眾恐慌。非營利組織FAIR Health自去年2月至今年2月對美國近200萬名確診者進行分析，15日公布結果指出，無症狀者中近1/5在確診一個月後出現「新冠長期症狀」（Long COVID）。

新冠長期症狀又稱長期新冠（long haul Covid）、後新冠症候群（post-Covid syndrome）或新冠急性期後後遺症（post-acute sequelae of Covid），指確診後維持超過4周的症狀。

研究顯示，19％無症狀感染者在首次確診的30天後出現長期症狀。在有症狀但未住院的確診者中，這項比例上升至27.5%；住院患者的比例則為50％。在所有病例中，有1/4發生在19至29歲間族群。

綜觀各年齡層，最常見的感染後遺症依序為疼痛、呼吸困難、高膽固醇、全身疲勞不適及高血壓。在兒童群體中，第三常見的症狀則為腸道疾病。

多數長期症狀發生於女性身上的可能性較大，但心臟疾病在男性患者中較為常見，占比52％。至於心理健康問題，最常見的症狀為焦慮，接著依序為抑鬱、適應障礙及抽動疾患。

根據《新德里電視台》，FAIR Health針對196萬名美國人進行研究後得出上述結果，為至今針對新冠長期症狀的研究中人數最多的群體，最大缺點則為缺少未感染過新冠肺炎者作為對照組。

FAIR Health主席格爾伯德（Robin Gelburd）說明，「即使疫情大流行減緩，新冠肺炎依然是個影響許多美國人的公衛問題。我們新研究的發現對長期症狀患者、政策決策者及研究人員來說別具意義。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

外出必備防護神器，護目鏡、面罩269元起