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金融時報：沒有觀眾的東京奧運　頓失900億收入「恐砍津貼預算」

▲▼東京奧運，東奧 。（圖／路透）

▲東京奧運若確定不開放觀眾入場，將需要紓困超過8億美元。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

七大工業國集團（G7）13日結束領袖峰會後發布公報，其中載明支持7月東京奧運安全地舉行，作為全球團結克服COVID-19疫情的象徵，儘管目前日本政府仍以觀眾席全滿的假定來規劃預算，但公衛專家卻建議閉門競賽。現有報導指出，若東奧確定不開放觀眾入場，將必須紓困900億日幣（約8.1億美元）來填補門票收入的資金。

▲▼日本呼籲G7成員國支持如期舉辦下個月的東京奧運，圖為英國首相強生、日本首相菅義偉。（圖／路透社）

▲G7成員國支持日本7月如期舉辦東京奧運，圖為英國首相強生與日本首相菅義偉。（圖／路透）

根據《金融時報》報導，日本首相菅義偉在英國康瓦爾（Cornwall）舉行的G7領袖峰會上表示，日本決心在允許的狀況之下開放現場觀眾入場，「考慮到疫情感染程度，我們將根據其他體育賽事允許的人數來決定場館可容納人數。」東京醫學協會主席Haruo Ozaki認為，如果必須舉辦奧運，那麼閉門賽事將是唯一的選擇。

報導指出，東京奧組委今年共6680億日幣（約新台幣1670億元）的收入預算中，約有900億日幣（約新台幣225億元）是來自門票銷售，約占奧會商業收入的一半，其餘則來自公共注資，而這份預算仍是以假定場館滿員做計算，如果觀眾被部分或全數禁止入場，東京都政府將退還觀眾的門票，屆時可能會以某項新的福利津貼預算轉作為奧會紓困之用。

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運若需紓困，可能會由日本納稅人的部分福利補貼預算來填補。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，東京奧組委上周發布的資產負債表顯示，目前對預付款的負債為1183億美元，其中大部分是來自日本民眾約在2年前購買奧運門票的收入。同時，贊助商也迫切希望留住至少部分觀眾，一名營運高管表示，「對贊助商來說，能否順利讓那些參加宣傳活動的優勝者參加活動是一大問題，多數廠商已經從贈票活動獲取豐厚利潤，如果退票將會面臨很多反彈。」

報導提到，東京目前每天持續新增300至400例新冠確診病例，並將維持緊急狀態直至6月20日，奧組委也將是否開放觀眾入場的問題，推遲到6月底再做決定，希望到時疫情狀況已有所改善。

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