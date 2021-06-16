　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

房屋出租慘成凶宅！婦墜樓丈夫得賠300萬　高院一關鍵大逆轉

▲凶宅,陰森（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲宋姓婦人2017年在租屋處墜樓身亡，其丈夫遭屋主要求賠償房屋折損價值300萬元。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／台北報導

新北一名宋姓婦人2017年時在租屋處墜樓身亡，張姓房東不滿房屋變成凶宅，且一般社會大眾對於凶宅多存有畏懼心理，影響房屋出售價格，對宋女的蘇姓丈夫與小孩等求償損害的300萬元。士林地院二審認定其損失價值應由宋婦繼承人全賠，蘇男不服再提上訴，台灣高等法院審理後，卻逆轉改判蘇男等人免賠。

張姓屋主主張，2015年時將淡水一間房屋出租給宋婦與蘇男同住，宋婦受過高等教育，明知在房屋內自殺身亡，會使房屋成為凶宅，導致日後難以出售，雖未危害房屋結構與安全效用，但一般社會大眾對凶宅多存有嫌惡與畏懼，使房屋價格減損至少900萬元，因此認為宋婦的繼承人應負賠償責任，要求負擔其中300萬元。

不過蘇男主張，他和宋婦結婚到宋婦過世也才2年多的時間，不知道她有躁鬱傾向，事後才知道宋婦持續服用鎮定劑與安眠藥長達16餘年，對於這次的事故根本無法預期，且宋婦已成年，他也不是宋婦的監護人，對其並無監督義務，對於房屋的保管使用也無疏失。

蘇男也表示，宋婦當日是墜落在所屬大樓的2樓花圃，並非在屋內過世，應不至於造成房屋跌價，況且影響房市交易因素多端，鬼神之說亦無根據，難認其等受有損害。而蘇男的女兒也強調，宋婦是蘇男的再婚配偶，她和父親同住，並未與母親同住，且宋婦過世後也未留下遺產，因此向法院聲明原判決廢棄免賠。

台灣高等法院審理後認為，宋婦在租屋處墜樓身亡，確實使該房屋成為一般社會觀念中影響市場交易價值的凶宅，不過該房屋因事故而成為「凶宅」，僅係一般人主觀認知，實際上並未發生毀損等情形，不影響所有人房屋的使用，其所有權也未受限制，難認其房屋所有權有受到侵害。

而根據檢方調查，在宋婦墜樓前與蘇男因財務管理有過爭執，蘇男接到小姨子電話通知，表示宋婦在電話中向她道別，聲音在顫抖，察覺有異，蘇男也立即前往查看，不料卻發現房門反鎖，且陽台窗戶開著，才趕緊打電話向小姨子求救。

此外，法院也同時向醫療院所調閱宋婦的病例，確認其確實因罹患憂鬱症而長期就醫服藥治療，可見於宋婦因財務問題與蘇男爭吵，而誘發自殺情緒。

法官認為，自殺為極端終結生命的方式，自殺行為為瞬間意念所致，核諸情理，尚無可能要求自殺者應顧念自殺行為所導致房屋有價值減損之情形，若有一念迴旋，就不會發生自殺的結果。自殺行為幾乎非自殺者所能控制，自殺者在自殺之時，通常僅剩存活與否的意念，何來對損害房屋價值之想像，難以認定自殺者對致生房屋貶值，具有間接故意，因此判決原判決廢棄。

ET快訊
蛇精男染新冠「整個人都變了」　消失5個月首露面
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

低收女機車失竊急翻了　警一招「校正回歸」20公里外尋回

北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

台南女不讓無罩男離開挨告　黃偉哲：考慮提供法律上協助

不爽女友人被偷拍...他開直播暗批！14人「群聚鬥毆」拉信號彈

退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

低收女機車失竊急翻了　警一招「校正回歸」20公里外尋回

北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

台南女不讓無罩男離開挨告　黃偉哲：考慮提供法律上協助

不爽女友人被偷拍...他開直播暗批！14人「群聚鬥毆」拉信號彈

退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

宅配單大增！賣場「配送時間」延遲　家樂福8天起跳、大潤發停接單

桃園連鎖麵店女兒、岳父都中　龜山4工人居隔確診全廠191人PCR

苗博雅提全台陪雙北坐牢！柯文哲：疫情緊張時刻　「沒必要講這種話」

嘉義縣揪甘心！醫護到百歲人瑞家打疫苗　翁章梁到宅探視

窗邊看見垃圾車！歐告「飆高音嗷嗚～」大聲提醒　走廊幫手接力唱

結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

會不會從政？賈永婕「想做不可能的事」　一說出口...小S、徐若瑄打槍

SONY新款BRAVIA XR系列登台　主打「仿人腦」號稱親臨現場

蛇精男美國染新冠痊癒「整個人都變了」　消失5個月無濾鏡首露面！

張博洋加碼開嗆「全台被雙北2市長綁架！」　網氣炸：妖魔鬼怪全現形

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

即／警大公安所榜首　炫耀過太爽錄取遭撤銷

台中90歲婦打完疫苗亡　家屬心痛「昨天還好好的」

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

快訊／國一南下民雄段20車連環追撞　死傷不明

美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

即／剛在橋下洗東西　下秒「她漂在水面」身亡

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

台中2人打疫苗亡　若「接種致死」最高給付600萬

更多熱門

相關新聞

確診者猝死家中「變凶宅」?內政部給答案

確診者猝死家中「變凶宅」?內政部給答案

今（10）日本土新增263例，但從5月11至6月7日止，共有35人屬於「到院前死亡」，其中北投一家四口，3人陳屍在臥室，存活的50多歲女兒目前已確診新冠肺炎。至於「到院前死亡」的狀況，會不會讓房子成為凶宅，內政部則回應，染疫屬於自然死亡。

男友傳：妳死掉可以嗎　20歲正妹轉身跳樓亡

男友傳：妳死掉可以嗎　20歲正妹轉身跳樓亡

他舉槍自轟「臉爆開」幸運撿回一命

他舉槍自轟「臉爆開」幸運撿回一命

台中離異夫妻帶老母尋短　她獨活遭判8個月　

台中離異夫妻帶老母尋短　她獨活遭判8個月　

17歲少年愛上38歲已婚乾姨！遭抓包8F跳下慘死

17歲少年愛上38歲已婚乾姨！遭抓包8F跳下慘死

關鍵字：

凶宅自殺

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面