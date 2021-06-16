房屋出租慘成凶宅！婦墜樓丈夫得賠300萬　高院一關鍵大逆轉

▲宋姓婦人2017年在租屋處墜樓身亡，其丈夫遭屋主要求賠償房屋折損價值300萬元。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台北報導

新北一名宋姓婦人2017年時在租屋處墜樓身亡，張姓房東不滿房屋變成凶宅，且一般社會大眾對於凶宅多存有畏懼心理，影響房屋出售價格，對宋女的蘇姓丈夫與小孩等求償損害的300萬元。士林地院二審認定其損失價值應由宋婦繼承人全賠，蘇男不服再提上訴，台灣高等法院審理後，卻逆轉改判蘇男等人免賠。

張姓屋主主張，2015年時將淡水一間房屋出租給宋婦與蘇男同住，宋婦受過高等教育，明知在房屋內自殺身亡，會使房屋成為凶宅，導致日後難以出售，雖未危害房屋結構與安全效用，但一般社會大眾對凶宅多存有嫌惡與畏懼，使房屋價格減損至少900萬元，因此認為宋婦的繼承人應負賠償責任，要求負擔其中300萬元。

不過蘇男主張，他和宋婦結婚到宋婦過世也才2年多的時間，不知道她有躁鬱傾向，事後才知道宋婦持續服用鎮定劑與安眠藥長達16餘年，對於這次的事故根本無法預期，且宋婦已成年，他也不是宋婦的監護人，對其並無監督義務，對於房屋的保管使用也無疏失。

蘇男也表示，宋婦當日是墜落在所屬大樓的2樓花圃，並非在屋內過世，應不至於造成房屋跌價，況且影響房市交易因素多端，鬼神之說亦無根據，難認其等受有損害。而蘇男的女兒也強調，宋婦是蘇男的再婚配偶，她和父親同住，並未與母親同住，且宋婦過世後也未留下遺產，因此向法院聲明原判決廢棄免賠。

台灣高等法院審理後認為，宋婦在租屋處墜樓身亡，確實使該房屋成為一般社會觀念中影響市場交易價值的凶宅，不過該房屋因事故而成為「凶宅」，僅係一般人主觀認知，實際上並未發生毀損等情形，不影響所有人房屋的使用，其所有權也未受限制，難認其房屋所有權有受到侵害。

而根據檢方調查，在宋婦墜樓前與蘇男因財務管理有過爭執，蘇男接到小姨子電話通知，表示宋婦在電話中向她道別，聲音在顫抖，察覺有異，蘇男也立即前往查看，不料卻發現房門反鎖，且陽台窗戶開著，才趕緊打電話向小姨子求救。

此外，法院也同時向醫療院所調閱宋婦的病例，確認其確實因罹患憂鬱症而長期就醫服藥治療，可見於宋婦因財務問題與蘇男爭吵，而誘發自殺情緒。

法官認為，自殺為極端終結生命的方式，自殺行為為瞬間意念所致，核諸情理，尚無可能要求自殺者應顧念自殺行為所導致房屋有價值減損之情形，若有一念迴旋，就不會發生自殺的結果。自殺行為幾乎非自殺者所能控制，自殺者在自殺之時，通常僅剩存活與否的意念，何來對損害房屋價值之想像，難以認定自殺者對致生房屋貶值，具有間接故意，因此判決原判決廢棄。