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法國學者：北約結盟穩固　已完全意識到中國野心

▲▼ 美國總統拜登出席北約峰會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登出席北約峰會 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電

北約14日高峰會後公報指中國構成系統性挑戰。法國學者波恩達茲指出，峰會顯示北約結盟依舊穩固，且儘管俄國仍是最大威脅，但已完全意識到中國的野心。

北大西洋公約組織（NATO）14日在布魯塞爾召開高峰會，會中除了談論傳統威脅俄羅斯的侵略行徑外，更首次對中國日益增長的影響力與國際政策表明立場。

法國為北約創始國之一，並被媒體認為是除了美國與土耳其之外，唯一能以自身軍力對抗外在威脅的國家。加之2019年法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾批評北約「腦死」，因此法國在峰會立場格外引發關注。

中央社記者專訪法國策略研究基金會研究員（FRS）波恩達茲（Antoine Bondaz）。對於隨著美國重返多邊主義，北約是否真如美國總統拜登（Joe Biden）所言「復活」？

波恩達茲表示，即使有過政治紛擾，北約結盟一向穩固。不過拜登當選還是有助於強化被前總統川普（Donald Trump）削弱的跨大西洋連結。現在「不僅美國在歐洲國家形象大幅改善，盟國之間的談判也重回理性」。

這次的峰會將成為北約預計明年修訂「2030戰略概念」的基礎，這個計畫已有10年未更新。波恩達茲指出，北約接下來幾個月的關鍵議題在於制定新的策略概念，以利納入盟國面臨的新實質威脅。

他強調，北約的關係基礎並未受到質疑，歐洲仍視美國為保障安全不可或缺的夥伴。有鑑於此，他認為歐洲增加策略自主性的需求時常遭到誤解。「其目的不在於脫離或排擠美國，而是確保歐洲能有分析、決策、自主行動的能力，並與美國互相配合。」

北約會後公報10度提到中國，指中國構成「系統性挑戰」，對於這項前所未見舉措的象徵意義，波恩達茲表示：「比較今年及2019年首次提及中國的兩份公報，會相當有趣且具有啟發性。」

2019年，中國議題只在第6條中用一句話帶過，內容強調北約注意到中國，沒有任何關於威脅認定的典範轉移，更未出現任務調整。

而今年，中國自公報第3條開始出現，其中第55條和56條集中提及中國。清楚且事實地指出，「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域，構成系統性挑戰」。

他分析：「在這18個月中，北約對中國的改變相當清楚，不僅確切意識到中國的威脅，也清楚地向它表達要求。」

當被問及北約對中國新策略時，波恩達茲表示，北約不稱中國為「敵人」，且除了中國，北約更面臨俄國等的軍事威脅。北約的目的不在於「創造新的對手」，這也和部分中國分析師所說的完全相反。

然而，中國日益影響盟國安全不容忽視。2020年1月，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在歐洲議會上聲明：「並非要把北約移到南海，挑戰在於中國正接近我們，在網路上，或透過在非洲、北極圈大量投資重要的基礎建設。」

波恩達茲指出，儘管目前策略還需要等上述提及「2030戰略概念」出爐，才能清楚知道中國被賦予的位子。波恩達茲以北約副秘書長高特莫勒（Rose Gottemoeller）造訪北京，以及香格里拉對話為例，強調兩方對話的重要性，「為了避免誤會與曲解，與中國維持交流是不可或缺的」。

歐洲國家對於中國態度仍見分歧，中央社記者提問法國面對北京的立場，對此波恩達茲回覆：「部分把中國視為潛在威脅的歐洲國家，事實上都是較無力面對該國的，他們這麼做，主要是為了在政策上支持美國。」

波恩達茲解釋，儘管日後發展猶未可知，但目前俄羅斯的威脅的確大於中國。「俄羅斯併吞克里米亞、暗殺北約境內的俄國公民、操縱資訊並干涉歐洲選舉過程。這不代表中國未來不會這麼做，但目前在歐洲並非如此。」

至於法國立場，波恩達茲說：「法國相對謹慎，儘管第一線面對中國日益增加的影響力，尤其是在印太地區，法國在該區有160萬公民；此外非洲及網路也可見中國野心。巴黎試圖面對這些挑戰，但是要以最適切的規模與方式，不一定是與北約，而是透過特定模式，包括與澳洲、印度和日本等印太地區夥伴關係。」

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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