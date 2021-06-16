新娘裙底藏男人！走紅毯「下身詭異鑽動」　百萬網友嗨了：好靈活

▲ 新娘裙擺下竟藏著一名男子。（圖／翻攝自Facebook／Lunesa Roel）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓一段婚禮影片近來在網路上爆紅，一名新娘挽著新郎的手走上紅毯，在強風之下走得有些辛苦，裙擺看來也有些怪異，彷彿有東西在她裙底不斷鑽動，未料幾秒鐘後裙擺下竟鑽出一名男子，令一旁賓客都滿臉震驚又困惑。

《每日星報》15日報導，這名新娘穿著裙襬寬大的婚紗，艱困地走在紅毯上。當她隨著丈夫走到紅毯盡頭，向丈夫的父母問好，竟有一名男子從她裙擺下鑽出。這名男子顯然是她的婚禮工作人員之一，為防止婚紗被強風吹亂，才會爬進裙底，以手及膝蓋努力壓住裙襬。

現場人員拍下的影片可見，新娘在強風下邊走邊以左手提起裙擺，但裙襬下方的角度十分不自然。就連新娘沒有動手整理時，裙擺也會大幅掀動，看起來就像裡頭有物體在爬，沒想到就在即將到達紅毯盡頭時，身穿黑衣白褲的男子迅速從中鑽出，閃身往走道旁躲，讓一旁目睹的女童相當錯愕。

影片自8日上傳至今累計177萬次觀看及6.8萬讚，許多網友被這段特別的畫面逗樂，也對辛苦的工作人員表示尊敬，「身手很靈活」、「太佩服了」、「這個閃身看起來很熟練」。

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