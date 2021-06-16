　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男嬰含金湯匙出生！繼承家族140億財產　還有「羽球莊園」和爵位

▲▼伯明頓莊園（Badminton House）。（圖／翻攝自YouTube／Abbey Aerial Video）

▲伯明頓莊園（Badminton House）。（圖／翻攝自YouTube／Abbey Aerial Video）

記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）日前喜迎女兒莉莉貝（Lilibet）出生。不過，差不多同一個時間也有另一名貴族寶寶誕生，他一出生就能承接父親和爺爺的爵位，還直接繼承了3.5億英鎊的財產，可說是名符其實的含著金湯匙出生。

根據《鏡報》報導，這名男嬰叫做亨利（Henry）他出生在格洛斯特郡（Gloucestershire）的伯明頓莊園（Badminton House），他將繼承父親鮑比（Bobby）和爺爺的伯福特公爵爵位（Duke of Beaufort），還有高達3.5億英鎊（約台幣140億元）的財產。

亨利69歲的爺爺哈里（Harry）曾是一名搖滾歌手，他說，「我非常高興，這是我第一次當爺爺，我覺得非常驕傲。」他亨利的父親鮑比和母親露西（Lucy）去年9月在佔地5.2萬英畝的伯明頓莊園舉辦婚禮，當時只有40名親友能參與。

伯福特公爵家族1612年就居住在伯明頓莊園，該處以馬術活動聞名，二戰期間瑪麗王后也曾在此居住。除此之外，起源於印度的羽球活動1873年在伯明頓莊園舉辦一場公開表演後聲名大噪，因此人們便以伯明頓莊園作為羽球的英文「Badminton」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

外出必備防疫神器，護目鏡、面罩269元起

 
ET快訊
疫情趨緩「可望先降2.5級」？　陳時中回應了
苗博雅稱「全國陪雙北坐牢」　陳時中：病毒沒有國界、縣市界
高端送件申請EUA「趕上7月施打」？　陳時中回應
家用快篩試劑每劑3000元太貴！　陳時中：會引進300元產品
新冠病毒恐「進化Delta」 ！陳時中：台灣自行變異可能性低
80歲翁打疫苗後死亡！　指揮中心透露「身體狀況」回應
13個+0「僅4縣市+雙位數」！　本土地圖分佈快速看
抓到68人大群聚！　破紀錄可罰462萬　
國產疫苗偏袒高端「刁難國光、聯亞」？　指揮中心回應
連4天單日低於200例！　陳時中：雙北趨於穩定
快訊／再增18死！70多歲女「體溫偏高」死亡4天才確診
今增167例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光
莫德納對象再放寬！6／18第二批配送「開放1~3類對象接種」
快訊／本土增167例、18死　連續4天單日低於200例
LIVE／2長者打疫苗後死亡　陳時中最新說明
「無症狀感染者」打疫苗會怎樣？　台大醫解答長知識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男嬰含金湯匙出生！繼承家族140億財產　還有「羽球莊園」和爵位

新變種病毒現蹤莫斯科「病例數飆至新高」　專家急檢測疫苗效力

南韓新冠疫苗計畫步正軌！1300萬人「接種第1劑」　占全國人口1／4

美死亡人數破60萬！Delta變種佔10%恐大爆發　紐約做到1事成功解封

新娘裙底藏男人！走紅毯「下身詭異鑽動」　百萬網友嗨了：好靈活

日本研究：接種輝瑞抗體量「女多於男」　副作用嚴重度與效果無關

北韓人民快餓扁！金正恩「暴瘦」急召官員開會　今年恐缺糧130萬噸

確診帶全家一起死！男用刀切4名女兒喉嚨　害3歲女兒身亡

印度神童最新預言來了！揭「經濟復甦」5階段　關鍵時間點曝光

鏡子前甩帥自拍！20歲男誤射殺心愛女友　崩潰大哭：你不要死

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

男嬰含金湯匙出生！繼承家族140億財產　還有「羽球莊園」和爵位

新變種病毒現蹤莫斯科「病例數飆至新高」　專家急檢測疫苗效力

南韓新冠疫苗計畫步正軌！1300萬人「接種第1劑」　占全國人口1／4

美死亡人數破60萬！Delta變種佔10%恐大爆發　紐約做到1事成功解封

新娘裙底藏男人！走紅毯「下身詭異鑽動」　百萬網友嗨了：好靈活

日本研究：接種輝瑞抗體量「女多於男」　副作用嚴重度與效果無關

北韓人民快餓扁！金正恩「暴瘦」急召官員開會　今年恐缺糧130萬噸

確診帶全家一起死！男用刀切4名女兒喉嚨　害3歲女兒身亡

印度神童最新預言來了！揭「經濟復甦」5階段　關鍵時間點曝光

鏡子前甩帥自拍！20歲男誤射殺心愛女友　崩潰大哭：你不要死

LIVE／新北今增65例「628有望降至2.5級警戒？」　侯友宜最新說明

NCC提報廣電新聞工作者2174人優先打疫苗　中天新聞也有

Rt值連2周降到1以下「可望先降2.5級」？　陳時中回應了

許文彬／好心搶種疫苗有何罪？執法者何妨從寬處理

苗博雅稱「全國陪雙北坐牢」　陳時中：病毒沒有國界，也沒有縣市界

貓狂關電風扇！奴才「DIY保護裝置」自救　網讚：生活智慧王

高端送件申請EUA！國產疫苗趕上7月施打？　陳時中：沒有既定時間表

家用快篩試劑每劑3000元太貴！　陳時中：會引進300元產品

奴才急救玩具！　心急家屬「皺眉緊盯醫生」：你行不行？

新冠病毒「進化Delta」傳染力50%↑ ！陳時中：台灣自行變異可能性低

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

新冠症狀已改變！　新排名曝光

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

印度神童預言成真　英國出事了！

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

泰王出院後身材耳朵變形　網：是替身！

少女在Google地圖驚見「穿越時空的自己」

美學者與霍金觀點相同：憂外星人終結地球生命

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由

趙立堅痛批北約「搞小圈子」　集團政治注定不得人心

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

確診帶全家一起死　男割喉3歲女兒

印度出現「Delta+」變異體更具抗藥性

亞太助卿提名人：美應發展與台關係

更多熱門

相關新聞

G7提台批陸　中國就會真「倒」？

G7提台批陸　中國就會真「倒」？

因為受到疫情影響，本次G7峰會國家領袖，幾乎在睽違了近2年之後，再次在倫敦首度面對面的舉行，而中國問題也竟然成為這次會議重之又重的焦點。

新冠症狀已改變！　新排名曝光

新冠症狀已改變！　新排名曝光

印度神童預言成真　英國出事了！

印度神童預言成真　英國出事了！

打2劑疫苗仍難擋變異株？　醫揭關鍵

打2劑疫苗仍難擋變異株？　醫揭關鍵

重症醫揭科學家警告：可能引發第三波疫情

重症醫揭科學家警告：可能引發第三波疫情

關鍵字：

爵位貴族英國

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

張善為近況曝光！助理透露探視情形

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

「惹到他就死定了」星座Top 5

新冠症狀已改變！　新排名曝光

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

印度神童預言成真　英國出事了！

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

夢多爆帶新歡賣場約會全被拍

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面