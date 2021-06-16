印度神童最新預言來了！揭「經濟復甦」5階段　關鍵時間點曝光

▲印度神童最新預言影片，取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張寧倢／編譯

精通占星術的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）6月13日發佈最新預言，影片首度以動畫呈現。他認為，接種普及率高的美國、英國與以色列雖尚未出現新一波疫情，但迎來重大變動的時刻已經到來。阿南德同時預測，未來經濟復甦有5大階段，需等到2023年世界才會適應這場「大型重置」，進入經濟成長期。

▲印度15歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（圖／翻攝自YouTube）

阿南德認為，新冠肺炎就像個需要耗費好幾個月來癒合的大傷口，尤其當COVID-19是個由人為造成的創傷，更是如此，而且疫苗不會是解方。這次預言主要著重在全球經濟復甦，他表示，世界一定會恢復，但這不是指疫情，而是在經濟方面的恢復，而且經濟狀況也不能用股市一言蔽之，接著，阿南德以時間序來預測經濟復甦的各個階段。

一、2021年6月20日到11月21日

病毒被適當控制的時期。



二、2021年11月21日到2022年4月之前（木星離開摩羯座，進入水瓶座）

今年下半年開始經濟逐漸改善，但由於對於疫苗的憂慮與敏感，將有經濟泡沫化的危機，這可能發生在2021下半年或是2022年4月末。



三、2022年4月左右（木星土星合相）

由於木土合相，我們不能期待這時期會發生什麼好事，反而將會出現許多小故障和嚴重的問題。



四、2022年5月後

經濟慢慢好轉，會開始穩定，但傷害已經造成，而這個傷害可能會以新爆發的疫情或疾病的形式影響，但疫苗卻派不上多大用處。

五、2023年4月後（木星離開水瓶座）

世界已經適應「大型重置」（Great Reset），經濟會再次進入成長期。

阿南德解釋由於2020年12月21日的木星土星大合，表示未來20年是400年來最動盪的時期，舊時代結束，人類面臨新的階段的展開，將會遇到新的考驗，這會與過去的狀況大不相同，所以不能指望一切都會平靜，在這個快速轉變的時代，可能會爆發新的疫情、經濟危機和更多不可預見的事，一切如同占星術提到的與「業力和因果報應」有關。

阿南德表示，解決辦法其實很簡單，就從家中的廚房做起，正如有人說慈愛始於家庭，「我們需要用傳統的方式提高免疫力，除了使用阿育吠陀經提到的薑黃等古老草藥之外，我們也要放下手邊的電子設備，接觸陽光與新鮮空氣，不要因為害怕新冠病毒而逃離大自然，愛護大自然，不要對周遭動物使用暴力。」

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