▲85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎社區感染延燒月餘，已造成1.1萬人感染、400多人喪生，但從本週起無論是確診數或死亡率，都有明顯下降趨勢。台大公衛學院教授陳秀熙表示，6/12至6/15的Rt值已降到0.46，連續2周Rt值小於1，代表疫社區警戒與移工篩檢發揮功效，解封之日可期，但建議先降到2.5級，等6月底、7月初長者都打完疫苗後，再降回2級，才是最保險的做法。

陳秀熙提到，上週除了苗栗以外，其他地方疫情逐漸受到控制，先前死亡率攀升到3.7%，是因為第一波流行高齡者感染較多，到院前死亡也會促使死亡率上升。不過，隨著醫療量能逐漸釋出，高致死率也會一併改善，未來一到兩週的死亡率也有望逐漸下降。

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另外，從地方分析可見，疫情約在5/29日逐步趨緩，月底除了苗栗、彰化有小型群聚感染外，雙北確診數都在下降。陳秀熙說，當時爆出移工確診後，許多人都非常擔心是否會引起第二波社區感染，所幸透過大規模篩檢與良好NPIs（非醫療公衛措施）雙管齊下，也讓疫情在6/13以前受到妥善控制，Rt值也全數將回1以下。

▲長者大規模疫苗接種開打，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

陳秀熙表示，隨著疫情趨緩，各界對於降級也有不少討論，現在醫護疫苗施打率已超過70%，加上長期照護相關機構及老人開始施打疫苗，社區、企業、基層醫療及家戶四大篩檢，種種措施都能降低重症死亡與小型感染所造成社區流行，的確可以考慮改變警戒措施，但不建議一次從三級直接降回二級，應該先降到2.5級，先對民眾最需要的產業進行經濟復甦，等到6月底、7月初長者都打完疫苗後，再將回二級。

指揮中心雖然從6月15日起開始幫長者接種疫苗，但陳秀熙提醒，接種後到產生保護力，仍需要1至2週時間，為了避免更多老人感染造成重症發生，建議民眾仍須將戴口罩、維持社交距離等NPIs措施維持在90%以上，就算未來順利解封，在疫苗施打覆蓋率還沒達到群體免疫之前，也不能隨意脫掉口罩。

▼三級警戒可鬆綁？陳秀熙：先降到2.5級 等長者打完疫苗再降2級。（圖／取自新冠肺炎科學防疫園地）