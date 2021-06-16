鏡子前甩帥自拍！20歲男誤射殺心愛女友　崩潰大哭：你不要死

Illinois man kills girlfriend while taking selfies with a pistol https://t.co/qn7sBSycHq pic.twitter.com/O5EJHocD8W — New York Post (@nypost) June 15, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾伊州20歲男子柯爾(Isaiah Cole)在鏡子前自拍時，手中的槍不小心擦槍走火，一槍射中21歲女友布魯頓(A'Meyah T. Brewton)，導致對方當場身亡，恐怖的意外嚇得他崩潰不斷哭泣。

男子柯爾被控去年9月13日在芝加哥市附近的格尼(Gurnee)家中，開槍射殺女友，警方還查獲冰毒、大麻等毒品。本案近來開庭審理，州檢察官莫尼(Robert Money)表示，柯爾當時精神狀態受到大麻影響，他取出手槍彈匣後，沒注意到自己放了一顆子彈進去，結果自拍時不小心射中女友背部。

目擊者表示，當警方接到報案抵達現場時，只見柯爾崩潰地無法停止哭泣，不斷哭喊著，「天啊，我不是故意的」、「你不要死」。柯爾被控過失殺人與持有毒品等罪，14日他在法庭上認罪，由於之前沒有過前科，最後被判處有期徒刑4年、緩刑3年。

▼男自拍時不小心射殺女友。（圖／示意圖／達志影像）