醫3點分析「台灣死亡波形」！尖峰19天開始下降：很快就會走到平原

▲黃軒醫師認為，端午節後2週是關鍵。（示意圖／記者林敬旻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣自5/11以來這波本土疫情已釀11722人確診，其中死亡人數突破400人，於6/5更創下單日新高37死，疫情期間數日10～20幾例確診者過世，讓全台籠罩在悲痛的氣氛中。所幸近日已見趨緩，死亡數逐日下滑，重症醫師黃軒表示「台灣抵達死亡波形的尖峰，僅用了19天」，對比其他大國的慘況，只要到了關鍵日未見新一波感染，真的希望即將結束。

重症科醫師黃軒今（16）日在臉書解析「COVID－19的死亡波形」，台灣若是和去年其他國家相比，在無疫苗情況下，其死亡波似乎相同，但近日死亡人數開始下降，「其實，這次是加速完成的」。他說，台灣抵達死亡波形的尖峰僅用了19天，死亡數沒有再劇增，之後開始急速下降。反觀去年，第一波疫情的死亡波形，各國耗費心力、花了很長時間才克服當時的死亡波形巔峰。

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▲此波疫情，第一線醫護同仁、防疫人員都相當辛苦。

黃軒認為其中有3大關鍵，包括「重症醫療技術」，例如北部重症加護病房已滿，中南部重症團隊合作承接；更重要的新冠病毒已在各國經歷不同的重症死亡經驗，「身為重症醫療，已經吸取國外經驗和做好了準備就緒。」再加上5大救命工具，如血氧濃度監測、單株抗體療法、高流量鼻導管、社區居家廣篩、疫苗擴大接種也一一到位。

黃軒斷言，「我們的重症死亡波形，會快速降下，目前正在往低位走，相信很快，就會走到平原了。」只要端午節後這一波在未來2週內沒有再上揚引發新的疫情，台灣的死亡波形也值得期待，大家共同祈福「真的希望，即將結束」。但他也提醒國人，不能掉以輕心，仍需大家做好自我防護、接種疫苗，才能度過這次難關。