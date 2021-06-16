快訊／日本AZ開打「首日接種狀況」　陳時中14:00說明

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，下午2時召開疫情記者會，由指揮官陳時中主持說明疫情與防治作為。昨（15）日日本捐贈AZ疫苗開打，各地陸續有狀況傳出，首日接種情況預期將於下午記者會中說明。指揮中心昨日也宣布，將於明（17）日起，依各縣市75歲以上人口比率，進行第二次疫苗撥配，預計配送394,800劑。

指揮中心說明，自6月12日起，已陸續撥配68.8萬劑(含高風險縣市及中高風險縣市額外撥配2.49萬劑)至各地方政府衛生局，提供第一類至第六類優先對象(包括「第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」)接種。

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為提升前揭對象接種率，本次疫苗配送量是以各縣市75歲以上長者人口數之26%核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市（臺北市、新北市）增配10%，中高風險縣市（桃園市、臺中市、基隆市、苗栗縣及彰化縣）增配5%，合計配送 385,800劑。加上前次疫苗撥配量，預估可讓全臺75歲以上長者接種率至少達53%。

指揮中心指出，另考量部分縣市及離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，指揮中心規劃「離島-偏遠地區擴大接種計畫」，額外撥補臺東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣共9,000劑疫苗，提供縣市依轄內接種需求規劃疫苗接種作業，其中連江縣撥配量將提前於6月16日配送。