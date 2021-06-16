北韓人民快餓扁！金正恩「暴瘦」急召官員開會　今年恐缺糧130萬噸

▲北韓今年恐缺糧達130萬噸，金正恩召開全員會議討論解決糧食不足問題。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩昨（15）日召開勞動黨權員會議，除了討論國內糧食嚴重不足的問題，還商議近期艱困緊蹦的國際情勢、新冠防疫、防堵反社會主義擴散等。據悉，北韓去年面臨一連串梅雨、颱風造成的洪災，嚴重影響農作物收成，今年恐缺糧130萬噸。

北韓官媒《朝中社》今（16）日上午報導，金正恩15日在勞動黨中央委員會召開、親自主持第8屆第3次全員會議，探討上述議題。金正恩表示，「由於目前我們面臨各種難關，導致國家計畫與政策執行的過程中，出現一連串的阻礙。去年颱風洪災造成穀物生產計畫未達標，這使得現在人民的糧食問題日趨緊張。」

金正恩表示，「目前我黨與我國最優先重視的課題，應是如何在農事上獲取豐收，提供現下人民安定的生活，完成社會主義建設。全黨、全國的力量應集中在農業生產上。」

▲北韓今年恐缺糧達130萬噸。（圖／路透社）

金正恩提醒台下官員，全球新冠疫情對現今情勢環境雖較為不利，但在經濟政策上應仍需制定出防疫、經濟兩者兼顧的政策。

另外，此次金正恩在會議召開首日雖並未特別提及對美國、對南韓的戰略與政策，不過仍簡述對於現今國際情勢的分析，以及朝鮮勞動黨的應對方向。

內閣總理金德訓、總參謀長朴正天、勞動黨組織指導部長金才龍、勞動黨農業部長李哲萬等官員皆出席此次會議。

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