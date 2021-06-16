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泰王出院身材大走樣！身高縮水「耳朵變形」　網友抓細節：是替身

記者張寧倢／編譯

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）5月中旬被爆因呼吸道問題住院，最近1個月鮮少出現在公眾面前，連王后蘇堤達（Suthida）與貴妃詩妮娜（Sineenat）的宮鬥之爭都消停了下來，然而，近日傳出他已出院，並開始出席活動，但網友卻將過往的照片拿出來比對，發現泰王身型、耳朵形狀似乎都有所改變。

▲▼泰王瓦吉拉隆功出院後身形走樣、耳朵形狀改變，被網友懷疑是替身。（圖／翻攝自推特@zenjournalist）

▲泰王瓦吉拉隆功出院後身材走樣、耳朵形狀改變，被網友懷疑是替身。（圖／翻攝自推特@zenjournalist）

社群網站推特最近出現新的泰國王室陰謀論，久未現身的泰王瓦吉拉隆功被消息人士爆料，他因「呼吸系統問題」住進曼谷西里拉醫院（Siriraj Hospital）加護病房，但是沒有生命危險，也可能和新冠肺炎無關，如今康復出院，卻被網友抓出泰王身材發福許多，脹出一顆渾圓的啤酒肚，而且耳朵的形狀似乎有所改變。

▲▼泰王瓦吉拉隆功出院後身形走樣、耳朵形狀改變，被網友懷疑是替身。（圖／翻攝自推特@zenjournalist）

▲泰王瓦吉拉隆功出院後身材發福，與今年年初相差許多。（圖／翻攝自推特@zenjournalist）

不僅如此，網友們還指出，泰王的身高原先是比王后蘇堤達還要高出一些，但在最近活動的照片中，泰王看起來卻比蘇堤達還要矮。另外，泰國王室13日發布多張泰王與貴妃詩妮娜為醫護人員料理食物的照片，但大部分的照片中泰王都是閉著眼睛，而且皮膚變得較光滑白皙，懷疑是經過了大量後製。種種跡象讓網友們不禁懷疑，這位泰王其實只是個「替身」。

▲▼泰王瓦吉拉隆功出院後身形走樣、耳朵形狀改變，被網友懷疑是替身。（圖／翻攝自推特@zenjournalist）

▲網友懷疑泰王身高縮水，變得比王后蘇堤達還要矮。（圖／翻攝自推特@zenjournalist）

▲▼泰王瓦吉拉隆功出院後身形走樣、耳朵形狀改變，被網友懷疑是替身。（圖／翻攝自推特@zenjournalist）

▲泰王13日與貴妃詩妮娜出席活動，多數照片都垂著眼，而且皮膚異常光滑，似乎經過大量後製。（圖／翻攝自推特@somsakjeam）

長年關注泰國王室與時事的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）轉發了這些「替身論」的證據照，但他也撰寫報導稱，絕對沒有證據表明這些推測是真實的，可以確定的是泰王外貌似乎真的發生顯著變化，看起來更矮更胖，而且彎腰姿勢怪異，可能是身體確實有些微恙，這些陰謀論則是表明，多數泰國民眾對王室缺乏信任，「許多人想要相信國王已死，並抓住任何證據來支持這個理論，不管它們有多麼離奇。」

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