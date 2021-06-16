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菜價飆漲全台叫苦！台北妹驚呼「絲瓜1條60元」　網揭主因無關疫情

▲▼菜市場菜價飆漲。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲菜市場菜價飆漲。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者黃可昀／綜合報導

各縣市現在都實施傳統市場買菜分流，即便如此，仍無法澆熄婆媽上市場買菜的熱情，不禁讓人好奇，傳統市場是否東西特別便宜才會這麼有吸引力？一名女子日前去市場逛一圈下來，發現菜價跟前陣子相比翻了好幾倍，根本沒有比超市便宜多少，激動直呼「現在台北市市場的菜真的是貴到誇張！」

▲▼菜市場菜價飆漲。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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▲各縣市菜價都有上漲情形。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，她日前到菜市場採購，發現菜價悄悄上漲，不久前絲瓜還是3條50元，現在竟然漲到1條就要60元，漲了超過3倍，不過現在景氣正差，許多人收入都受到影響，在這種情況下菜價卻持續飆升，「這就是所謂民眾越窮，物價越漲」，更形容這種現象簡直「無政府狀態」。

▲▼菜市場菜價飆漲。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲漲價原因主要是受到天氣影響。（圖／翻攝自爆怨2公社）

其他網友指出，不只台北市菜價上漲，其他地區也明顯變貴，但主因並非疫情，而是連日的午後雷陣雨將農作物都泡爛了，菜價才會短期飆升，「南部下大雨菜泡水又馬上大太陽，菜就爛了」、「我上禮拜買一條70塊，一斤50，台南」、「我們屏東這每天都午後雷陣雨，每天早上太陽大的要命，下午刮風下雨，有時強降雨，菜都爛了你覺得呢」、「台中的建國市場最近也很貴，感覺買得很痛苦。」

▲▼菜市場菜價飆漲。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲很多菜被大雨泡爛了所以漲價。（圖／翻攝自爆怨2公社）

一名網友回應，她娘家就是從事農業，由於年前菜價太差，很多農民乾脆休耕讓農地回復，後來遇到本土疫情爆發，「就算播種也要一個月才能採收」，原本5月中菜價還很便宜，後來遇到短缺價格才漲上來，「整整半年菜農都在吃老本，好不容易漲價有點利潤會被抱怨」，他說農民自己也不喜歡菜價飆漲，因為「大漲就表示產地菜量很少，農民喜歡穩定的供需，他們才有穩定收入。」

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