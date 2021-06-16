　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國主導下　「台海和平穩定」成國際政治焦點

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲在美國強力主導下，台海和平穩定已成印太區域基石，也是國際關注焦點。（圖／路透社）

文／中央社駐華盛頓特派員江今葉

從美日領袖聲明、美韓領袖聲明、G7公報到美歐公報，在美國強力主導下，對台海和平穩定的關切寫入正式國際文件，意味台海和平穩定已成印太區域基石，也是國際關注焦點。

上任至今5個月，美國總統拜登（Joe Biden）清楚表明，他的外交主軸是讓美國重新成為國際舞台領導者，並聯合國際盟友與合作夥伴，共同面對包括疫情、氣候變遷、經濟復甦、人權等一系列挑戰。

►「美國再次動起來！」拜登就任100日成績單　內政外交重點一次看

近年來，中國崛起帶來的威脅與日俱增，北京高壓處理新疆維吾爾少數民族與香港的態度遭國際嚴詞抨擊，中國從不間斷甚至變本加厲的對台軍事施壓與國際空間排擠，各國也看在眼裡。

然而，儘管國際合作抗中是美國政府的重要外交策略，國際也確實對中國近年來的作為反感，但中國龐大的市場與生產基地以及交善不交惡的國際政治學，讓多數國家對與中國正面衝突仍有所疑慮。言詞譴責尚可行，但要寫入正式公報總不免多一層顧忌。

何況台灣一向被北京視為「中國的內政，不容任何外來勢力干涉內政」，要說服長期依循中國所謂「一中原則」的各國一致認同把被中國視為紅線的台海議題寫入國際文件，確實不易。

這固然是縱橫政壇近半世紀、深諳國際關係巧妙、又與許多國家領袖有私交的拜登長袖善舞的成果，更多是國際現勢的考量。

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊4月出現在台灣東部外海。（圖／CFP）

中國崛起讓國際舞台焦點逐步東移，北京在南海島礁的軍事化為區域帶來不安、台海軍事緊張可能引發的動盪、第一島鏈穩定受到威脅的全球風險，都讓印太區域穩定逐漸成為國際議題焦點。確保台海和平，不僅能確保區域穩定，也能確保國際安全。

也因此，七大工業國集團（G7）外長5月初在倫敦舉行會議，會後發表的公報首度列入台灣，強調重視台海和平穩定；近日在倫敦舉行的G7領袖峰會公報，也表明台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。這是G7前身G6自1975年成立以來，36年來首度在峰會聯合公報中納入友台文字。

隨後在布魯塞爾舉行的歐盟美國領袖峰會後發布的公報，同樣重視維護台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。

►G7公報首度提「台海情勢」！重申印太自由開放、兩岸穩定重要性
►歐盟美國領袖峰會公報「中國出現3次」　提台海和平重要性

不光是國際多邊峰會，拜登也利用雙邊會談促成將台海和平穩定聲明納入正式文件，讓各國公開對台海安全表態。

他與日本首相菅義偉4月中旬的領袖峰會會後聲明，關切台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。這是1969年以來，美日兩國領袖聯合聲明首次提到台灣；拜登與5月下旬到訪華府的韓國總統文在寅的峰會聯合聲明，也強調維護台海和平穩定的重要性，反對破壞或威脅基於規則的國際秩序活動。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）日前出席新美國安全中心（Center for New American Security）2021國家安全會議談到台灣議題的一段話，或許最能詮釋拜登政府的台灣政策。

康貝爾當時表示，在全球與其他地方面臨疫情大流行與其他挑戰的現在，最不需要的就是台海穩定遭到破壞。美方正在尋求採取協調一致的行動，發出決心維持台海和平穩定的明確訊息。

 

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
孝孫「公主抱阿公300m」下山打疫苗！他一見動容：最感人背影
中研院學者揭「高端疫苗數據好看」內幕：真為國光叫屈
「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種
台灣還有「迫切危機」！　台大醫收2大咖訊息：被攻破後果難料
台中男「狂砍學霸前妻27刀」塞行李箱　伴屍3天判決出爐
快訊／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國主導下　「台海和平穩定」成國際政治焦點

紐約29歲休假警「後腦被捅」癱倒地鐵站！　送醫後下場曝光

台友邦尼加拉瓜前總統93歲高齡辭世　2002年上任後曾訪台

外星人會終結地球生命！　美學者挺霍金觀點：外星文明先進百萬年

美國防部譴責28架共機擾台！　外媒：北京不滿G7和北約公報提台海

星國男為中國政府招募線人蒐集情資　遭美遣返後再被拘留

預期能源需求大增　國際油價大漲

觀望Fed利率決策結果　美股從高點回跌、台基電ADR跌1.27%

美準亞太助卿：美台關係至關重要　承諾進一步發展強健關係

歐盟美國領袖峰會公報「中國出現3次」　提台海和平重要性

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

美國主導下　「台海和平穩定」成國際政治焦點

紐約29歲休假警「後腦被捅」癱倒地鐵站！　送醫後下場曝光

台友邦尼加拉瓜前總統93歲高齡辭世　2002年上任後曾訪台

外星人會終結地球生命！　美學者挺霍金觀點：外星文明先進百萬年

美國防部譴責28架共機擾台！　外媒：北京不滿G7和北約公報提台海

星國男為中國政府招募線人蒐集情資　遭美遣返後再被拘留

預期能源需求大增　國際油價大漲

觀望Fed利率決策結果　美股從高點回跌、台基電ADR跌1.27%

美準亞太助卿：美台關係至關重要　承諾進一步發展強健關係

歐盟美國領袖峰會公報「中國出現3次」　提台海和平重要性

車站業者業績剩1成！台鐵擬自5／15起「租金減收一半」

防疫在家時間長愈看另一半愈不爽？5種愛的語言重拾親密關係

馬雲神隱培養新嗜好　蔡崇信：馬雲很好，現在很低調

房仲各種奇葩客訴！　教你3步驟當「投訴專家」買房不吃虧

炙燒鮭魚油脂豐厚！嘉義超高檔日料　必吃鮮嫩明太子烤雞

萬海早盤攻上200元大關　航海王長榮、陽明跟漲「再寫新天價！」

基隆孝孫「公主抱阿公300m」下山打疫苗！他一見動容：最感人背影

醫界爆「聯亞疫苗」只是陪榜！慘遭衛福部漠視　遠走印度闢新局

台南水庫持續進水　4座水庫總計蓄水量近2.3億噸

組團出國打疫苗就開罰　趙少康：有什麼好罰？老人都跟老人搶

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

國際熱門新聞

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

新冠症狀已改變！　新排名曝光

印度神童預言成真　英國出事了！

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由

少女在Google地圖驚見「穿越時空的自己」

趙立堅痛批北約「搞小圈子」　集團政治注定不得人心

美學者與霍金觀點相同：憂外星人終結地球生命

亞太助卿提名人：美應發展與台關係

觀望Fed利率決策結果　美股從高點回跌

歐盟美國領袖峰會公報　提台海和平重要性

美國防部批28架共機擾台！　外媒點出原因

美準亞太助卿：美台關係重要　承諾進一步發展

鮭魚之亂登德益智節目！來賓聽正解傻住

更多熱門

相關新聞

美29歲休假員警「後腦被捅」　慘倒地鐵站

美29歲休假員警「後腦被捅」　慘倒地鐵站

美國紐約一名現役警察在休假時，於地鐵聯合廣場（Union Square）站內遭人從背後持刀襲擊，刀鋒捅入腦內。獲報趕往的警察將襲警犯逮補，並將被害者送往醫院。

美學者與霍金觀點相同：憂外星人終結地球生命

美學者與霍金觀點相同：憂外星人終結地球生命

美國防部批28架共機擾台！　外媒點出原因

美國防部批28架共機擾台！　外媒點出原因

星國男為中國蒐集情資　遭美遣返後再被拘留

星國男為中國蒐集情資　遭美遣返後再被拘留

美準亞太助卿：美台關係重要　承諾進一步發展

美準亞太助卿：美台關係重要　承諾進一步發展

關鍵字：

台美關係中美關係美中台拜登美國台海北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

張善為近況曝光！助理透露探視情形

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

新冠症狀已改變！　新排名曝光

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

「惹到他就死定了」星座Top 5

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

印度神童預言成真　英國出事了！

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

夢多爆帶新歡賣場約會全被拍

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面