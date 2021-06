印度出現「Delta+」變異體！更具抗藥性　已在至少8國發現

▲新冠病毒結構模型。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

全球新冠肺炎疫情未歇,在印度發現的Delta變種病毒更成為目前發現最具傳染性的毒株,且更容易導致病患重症。更慘的是,印度科學家發現,Delta變種病毒出現另一種變異體「Delta+」(Delta Plus)病毒,有更強的抗藥性,但目前發現機率極低,不會造成重大影響。

根據《印度時報》報導,印度政府證實,Delta病毒已經衍生出另一種變異體「Delta+」(Delta Plus)病毒,又稱作「AY.1」變體。此種變體對於印度政府剛批准的單克隆「抗體雞尾酒療法」(monoclonal antibodies cocktail)出現抗藥性。

印度科學及工業研究委員會(CSIR)基因與綜合生物研究所(IGIB)科學家斯卡里亞(Vinod Scaria)表示,Delta+病毒的特徵是取得K417N突變,基本上屬於Delta病毒的變異,此種突變出現在SARS-COV-2的刺突蛋白中,它會讓病毒進入病感染人類細胞。

斯卡里亞指出,目前還無法證實Delta+的嚴重程度,但由於發現機率極低,所以還不是主要關注的變異體,「持續理解這種進化是非常重要的。」IGIB研究員喬利(Bani Jolly)也說,至少有8個國家已經發現Delta+病毒,考量到K417N與病毒逃避免疫系統的能力增強有關,所以任何可能出現的變異體都非常重要。

As delta continues to evolve acquiring new mutations, there is a lot if interest in understanding these mutations. This tweetorial summarizes the emerging lineages of delta, otherwise named delta+



Data and analysis : @bani_jolly and @mercy_rophina pic.twitter.com/SOEXgkZqnH